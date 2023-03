Conheça os riscos da reposição hormonal na menopausa

Pesquisas apontam possibilidade de maior ocorrência de problemas como AVC e câncer de mama; tratamentos naturais podem ser alternativa aos hormônios Nas últimas décadas, a expectativa de vida da população aumentou em escala mundial, sendo que, já no início deste século, a esperança de vida média da mulher era de aproximadamente 69 anos. Vivendo mais, elas também passaram a experimentar por mais anos os reflexos do envelhecimento de seus organismos, como os sintomas associados à menopausa.

De acordo com o artigo “Padrão hormonal feminino: menopausa e terapia de reposição”, publicado pela Revista Brasileira de Análises Clínicas (RBAC), quase um terço da vida das mulheres brasileiras é durante a fase pós-menopausa.

Diante disso, desde a década de 60, abriu-se um debate sobre os possíveis benefícios e riscos da Terapia de Reposição Hormonal (TRH), um dos principais tratamentos conhecidos para aliviar os sintomas da menopausa, a exemplo dos fogachos (“ondas de calor”), fadiga, mudanças de humor, ressecamento vaginal, queda de libido e ganho de peso.

Resposição hormonal_Zolve Labs.

Crédito: Freepik

Reposição hormonal na menopausa

A menopausa é o período da vida da mulher, que começa por volta dos 50 anos, em que os ovários deixam de produzir os hormônios estrogênio e progesterona (responsáveis pelo ciclo menstrual), provocando a perda da sua capacidade reprodutiva. Esse declínio hormonal é a causa dos efeitos colaterais conhecidos e que podem ser amenizadas ou evitados (em alguns casos) com a Terapia de Reposição Hormonal.

Ela por ser feita seguindo diferentes métodos, nos quais os mais comuns combinam estrogênio e progesterona, ou focam apenas no estrogênio. A dosagem e o tempo da reposição variam de mulher para mulher e, por isso, devem ser orientados por um profissional especialista. Segundo premissa do Ministério da Saúde, a quantidade de TRH deve ser a menor possível e terminar assim que os benefícios aparecerem ou enquanto os riscos não forem maiores que os benefícios.

Tal orientação decorre do fato de que, embora a aplicação de hormônios como tratamento para os efeitos colaterais da menopausa seja amplamente praticada em todo o mundo, os muitos estudos que analisam seu impacto na qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa apresentam resultados conflitantes.

Resposição hormonal_Zolve Labs.

Crédito: Freepik

Riscos da TRH

As discussões sobre se a reposição hormonal seria segura para a saúde da mulher se acentuaram depois que resultados do Women’s Health Initiative (WHI), baseado em uma série de ensaios clínicos e estudos observacionais sobre a saúde das mulheres na pós-menopausa, estabeleceram alguns critérios para que esse tratamento ocorra, como idade da paciente, comorbidades e vias de administração.

Com base nessas pesquisas prévias, a Endocrine Society Scientific Statements também publicou as principais conclusões desse debate, tendo em vista as evidências documentadas e seu grau de consistência (maior ou menor recorrência).

Os principais riscos da reposição hormonal na menopausa apontados pela publicação são:

Danos ao endométrio

O endométrio é o tecido que reveste a parte de dentro do útero e pode ser estimulado pela reposição de estrógeno. Com isso, aumenta-se o risco hiperplasia endometrial, que é quando o endométrio fica mais grosso e sofre hemorragias, o que, por sua vez, impacta na probabilidade de câncer endometrial.

Tromboembolismo venoso

Esse nome complicado significa a formação de um coágulo na circulação sanguínea, impedindo o fluxo de sangue nas veias. Quando não tratado, pode se agravar e até levar à morte.

Diante da TRH, o risco de fenômenos tromboembólicos aumenta cerca de duas vezes, especialmente em mulheres acima dos 60 anos e com quadro de obesidade. Outros aspectos que influenciam no risco são a via de administração do estrógeno, sua dosagem e sua associação (ou não) a outro tipo de hormônio.

Reposição hormonal_Zolve Labs.

Crédito: Freepik

AVC

A possibilidade da ocorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) aumenta muito ao longo da jornada de envelhecimento. Acrescido a isso, o estudo aponta que a Terapia de Reposição Hormonal pode ser responsável por 1 caso adicional a cada 10 mil mulheres que iniciaram o tratamento antes dos 50 anos; 2 casos para mulheres entre 55 e 60 anos; e 7 casos entre aquelas com idade superior a 65 anos.

O risco de AVC, além da idade, pode ser dependente da dose, da via de administração do estrógeno e de sua associação com as formas sintéticas da progesterona.

Câncer de mama

A associação entre o câncer de mama e a TRH continua sendo um dos pontos mais controversos das pesquisas. De acordo com o estudo da Endocrine Society Scientific Statements, o único dado com grau alto de evidência é que a administração de estrógeno isolado ou associado à progesterona aumenta a percentagem de densidade mamária, determinada pela proporção entre o tecido fibroso (que sustenta as mamas), suas glândulas e o tecido adiposo (gordura).

Reposição hormonal_Zolve Labs.

Crédito:Arquivo pessoal

Será que a reposição hormonal é pra mim?

Para avaliar se a reposição hormonal é segura para você, procure um médico especialista a fim de uma avaliação personalizada.

