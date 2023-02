Conheça os sambas-enredo das escolas de samba de Porto Alegre

Desfiles da Capital está marcado para os dias 3 e 4 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte. Carnaval de Porto Alegre

Pedro Piegas/PMPA

O Jornal do Almoço, da RBS TV, estreia, nesta quinta-feira (23), uma série especial sobre o Carnaval de Porto Alegre. Cada escola de samba terá uma reportagem mostrando personagens novos e antigos que fazem parte da história de cada uma delas.

Nesta reportagem do g1, você vai conhecer os sambas-enredo de todas as escolas que desfilam nos dias 3 e 4 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco, Zona Norte de Porto Alegre. Veja abaixo.

Imperadores do Samba

União da Vila do IAPI

Império do Sol

Realeza

Imperatriz Dona Leopoldina

Estado Maior da Restinga

Fidalgos e aristocratas

Vila Isabel

Acadêmicos de Gravataí

Bambas da Orgia

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200