Conheça perfil dos mais de 100 presos do RS suspeitos de participação em atos golpistas

Sedes dos Três Poderes foram invadidas em Brasília no dia 8 de janeiro. Ao todo, 58 pessoas seguem presas e 46 foram liberadas com tornozeleira eletrônica, segundo governo do DF. Atos terroristas em Brasília

Ao menos 104 pessoas naturais do Rio Grande do Sul foram identificadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (DF) na lista de presos por suspeita de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

A última atualização das autoridades é do dia 30 de janeiro. O g1 analisou as informações e verificou que a maioria dos detidos é composta por homens e pessoas de meia idade. Veja abaixo:

Gênero

A maioria dos gaúchos segue presa provisoriamente no DF, são 38 homens e 20 mulheres. Além disso, 46 pessoas (29 homens e 17 mulheres) estão em liberdade provisória, monitoradas por uma tornozeleira eletrônica.

Idade

A maioria dos presos tem entre 40 e 59 anos. Dois deles são menores de 20 anos, enquanto outros dois têm mais de 60. Além disso, 18 detidos estão na faixa dos 30 anos de idade.

