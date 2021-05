Coni pizza fantasia | un ricetta sfiziosa e veloce per buffet

Coni pizza fantasia, gustosi e semplicissimi da realizzare, sono perfetti per i vostri buffet, ma possono essere perfetti per ogni occasione.

Coni pizza fantasia

Personalmente, credo che la pizza sia una pietanza che mangerei in ogni momento della giornata, farcita di qualsiasi cosa, sarebbe sempre super buona e deliziosa. Ma ho pensato per voi una ricetta sfiziosa e accattivante, per allestire i vostri buffet, da servire durante una festa oppure come squisiti aperitivi da condividere con i vostri ospiti. Coni pizza fantasia, involucro friabile e croccante di pasta sfoglia a forma di cono, farcita di salsa di pomodoro, provola e prosciutto, un mix di sapori che manderà in estati le papille gustative di tutti, e inoltre potete sbizzarrirvi modificando gli ingredienti con qualsiasi cosa gradite, è anche una ottima ricetta riciclo per smaltire gli avanzi di cibo in frigo. Vi assicuro che il successo è garantito, accendete i fornelli e prepariamo insieme questa ricetta sprint davvero facile e veloce, seguite passo per passo le nostre indicazioni e state certi che questa bontà vi lascerà senza dubbio stupefatti.

Tempi di preparazione: 30 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 8 porzioni

2 rotoli di pasta sfoglia già pronta

200 g di prosciutto

250 g di pancetta a dadini

1 provola sgocciolata

1 passata di pomodoro

100 g di formaggio grattugiato

1 uovo

Origano q.b

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b

Mais q.b

Preparazione dei Coni pizza fantasia

Per realizzare questi coni prelibati, cominciate con lo stendere tra due fogli di carta forno la pasta sfoglia con l’aiuto di un mattarello, tagliate con un coltello o una rondella delle strisce di pasta di 2 centimetri su cui spennellare l’uovo sbattuto, poi con l’aiuto di coni per cannoli leggermente imburrati, oppure con carta alluminio, formate dei coni dalla base più larga che si stringono verticalmente verso l’alto, arrotolateci la pasta sfoglia intorno, lasciando la parte più larga aperta, infornate in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti, a cottura ultimata lasciateli completamente raffreddare per poi estrarli delicatamente dalla formina.

pasta sfoglia

Adesso dedicatevi al ripieno, mescolate in una ciotola il prosciutto cotto a dadini con metà della salsa di pomodoro, aggiustate di sale e origano, in un altra scodella mescolate la pancetta a cubetti con la restante salsa di pomodoro, salate e aggiustate con origano a piacere.

pomodoro passata

Riempite con un mestolo i coni (mi raccomando non fino all’orlo) e guarnite con la provola sgocciolata precedentemente messa in un colino per privarla del latte, in modo da risultare maggiormente filante, una spolverata di formaggio grattugiato, origano e qualche mais.

Infornate nuovamente per 5/6 minuti, fino a quando la provola non sarà perfettamente sciolta, servite e gustate queste filanti bontà che, ricordo, potete farcire con ciò che più gradite. Buon appetito.

