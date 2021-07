Coni sfoglia bacon e cheddar | sfiziosi e velocissimi da preparare

Coni sfoglia bacon e cheddar, veloci e fantastici da servire come antipasto o aperitivo, ottimi anche per allestire i vostri buffet!

Coni sfoglia bacon e cheddar

Spesso non abbiamo idee per allestire i buffet, oppure per preparare un aperitivo veloce ma allo stesso tempo gustoso da presentare all’ultimo momento, ed ecco che voglio presentarvi una ricetta strepitosa apprezzata anche dai bambini e non solo. I coni sfoglia bacon e cheddar, sono un involucro friabile e croccante di pasta sfoglia a forma di cono, farcita di panna, cheddar con bacon e filante fior di latte , un mix di sapori che lascerà i vostri commensali a bocca aperta, e inoltre potete sbizzarrirvi aggiungendo o sostituendo gli ingredienti con qualsiasi cosa gradite, in modo da assecondare il vostro palato e quello di tutta la famiglia, oltretutto può essere anche un ottima idea come ricetta riciclo per smaltire gli avanzi di cibo in frigo.

Insomma, versatile e facilissima con la possibilità di farcire in mille modi diversi, ma non perdiamo altro tempo e vi mostro subito l’elenco degli ingredienti e il procedimento di questa ricetta sprint super veloce e facile, e state certe che se seguirete passo per passo le nostre indicazioni avrete sicuramente un risultato favoloso.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti



Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

200 g di bacon

250 g di cheddar

1 fior di latte sgocciolato

120 g di parmigiano grattugiato

1 uovo per spennellare

Prezzemolo q.b

Sale e pepe q.b

Olio extravergine di oliva q.b

Preparazione dei coni sfoglia bacon e cheddar

Per prima cosa cominciate con lo stendere fra due fogli di carta forno la pasta sfoglia con l’aiuto di un mattarello leggermente infarinato, poi tagliate con una rondella delle strisce di pasta di 2 centimetri, su cui spennellare l’uovo sbattuto, poi con l’aiuto di coni per cannoli leggermente imburrate ed arrotolateci la pasta sfoglia intorno rimanendo la parte più larga aperta, infornate in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti e una volta ultimata la cottura lasciateli raffreddare per poi estrarli delicatamente dalla formina, altrimenti rischiereste di romperli.

uova

Adesso dedicatevi alla farcia, tagliate sia il bacon che il cheddar a cubetti, procedete nello stesso modo anche per il fior di latte che avrete precedentemente sgocciolato in un colino tutta la notte in modo da risultare più filante, versate gli ingredienti l’interno di una pentola a cui unirete un filo di olio extravergine di oliva e la panna, aggiustate di sale e pepe, unite il formaggio grattugiato e una spolverata di prezzemolo, fate amalgamate tutti gli ingredienti.

bacon

Riempite i coni non fino all’orlo con la farcia e terminate con un ulteriore strato di formaggio grattugiato, procedete in questo modo per tutti gli altri coni che andrete a disporre su una teglia foderata di carta forno e infornate in forno preriscaldato per 5/6 minuti.

Una volta pronti, sfornate e serviteli caldi con cuore filante, ad ogni morso ve ne innamorerete. Buon appetito

