coniglietto-di-pasqua-con-pancia-golosa:-il-centrotavola-bellissimo-e-super-goloso.-facilissimo-e-veloce

Da La prova del cuoco arriva una ricetta facilissima per un centrotavola pasquale tutto da gustare. L’idea arriva dalla mamma che piace a tutti, Natalia Cattelani. Dolce, semplice e bravissima in cucina, la Cattelani ha aggiunto alle ultime ricette La prova del cuoco il coniglietto di pane con crudità di verdure in salsa. E’ una delle ricette La prova del cuoco più sfiziose, da preparare anche con i bambini e soprattutto per i bambini. Il risultato è bellissimo, ma volendo possiamo partire dall’impasto per creare anche altre preparazioni. Vediamo nel dettaglio come si fa il coniglietto di pane de La prova del cuoco.

Coniglietto di pane con crudità di verdure in salsa

Ingredienti per l’impasto del coniglietto

800 gr di farina 0,

250 gr di acqua,

un cubetto di leivito di birra,

200 gr di latte,

40 gr di burro,

3 cucchiaini di sale,

2 cucchiai di zucchero,

1 uovo per spennellare,

olive,

mandorle

Ingrediente per la Salsa saporita

una tazza di maionese,

½ cucchiaino di mostarda,

aglio disidratato,

1 cucchiaio di pasta di acciughe,

1 cucchiaio di prezzemolo tritato,

3 cucchiai di olive tritate,

3 cucchiai di cetriolini tritati,

1 cucchiaio di cipolline sottaceto,

3 carote, un finocchio,

2 pomodori da insalata,

un cavolfiore piccolo,

100 gr di insalatina,

2 foglie di lattuga

Coniglietto di pane, Preparazione

Impastiamo la farina con l’acqua, lievito, zucchero, latte, burro, sale. Otteniamo un impasto come per la pizza e facciamo riposare anche per due ore. Dividiamo l’impasto in due parti non uguali, con quella più grande creiamo la pancia, con una pallina facciamo la testa. Disponiamo sulla teglia foderata con carta forno, proseguiamo con altre quattro palline che diventano le zampette. Con altre palline facciamo il musetto, il naso, le guanciotte e le orecchie. Due olive per gli occhietti e le mandorle per i dentoni.

Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno per 40 minuti a 180°. Facciamo la salsina con maionese, mostarda, aglio, e tutti gli altri ingredienti per la salsa saporita. Tagliamo le verdurine. Tagliamo la pancia del coniglietto, scaviamo un pochino e farciamo con la salsa dopo avere disposto le foglie di lattuga. Completiamo con le verdure di contorno. Il vostro centrotavola di Pasqua è pronto.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Coniglietto di Pasqua con pancia golosa: Il centrotavola bellissimo e super goloso. Facilissimo e veloce proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.