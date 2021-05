Icona della musica italiana Gianna Nannini è un’artista tutto tondo, cantante dalla voce particolare rappresenta il rock femminile del Made in Italy ed ogni suo progetto musicale è destinato ad essere un successo. Molto amata dal pubblico e stimata dalle giovani colleghe che l’hanno presa come esempio Gianna Nannini vive da tempo a Londra insieme alla compagna Carla che conosce da più di 40 anni e che adora la sua bambina Penelope.

Gianna Nannini mamma felice a 54 anni

Solitamente lontana dal gossip Gianna Nannini qualche anno fa è stata paparazzata proprio con la compagna, sono una coppia affiatata e decisa a crescere Penelope insieme. La Nannini ha più volte spiegato che la decisione d’andare a vivere in Inghilterra lasciando l’amata Italia è legata soprattutto al fatto che a Londra Carla può almeno adottare Penelope e l’equilibrio famigliare è sicuramente più facile da gestire.

Ricordiamo che Gianna Nannini ha avuto Penelope a 54 anni, un’età decisamente avanzata per diventare mamma e per questo è stata anche criticata. A Vanity Fair la cantante toscana ha spiegato che non sente d’essere affatto vecchia e che Penelope è arrivata quando meno se lo aspettava: “Se ami la vita, devi trasmetterla. Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino: ci ho provato e riprovato, e quando avevo perso ogni speranza, lei è arrivata. Ho pianto due giorni, prima di dire “Finalmente ci siamo”.

Gianna Nannini: “Ho totale fiducia in Carla”

Gianna Nannini non ama apparire, tanto meno mettere in piazza la sua vita privata ma non esita, quando le viene chiesto, di parlare di Carla la sua compagna. La cantante conosce Carla da tantissimi anni, ha fiducia in lei per questo pensa che se le succedesse qualcosa sarebbe la persona giusta per occuparsi della figlia.

Pur non credendo al matrimonio come istituzione da madre ha ritenuto opportuno sposare la sua compagna: “A Londra vivo da tempo. Sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarantanni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa…”