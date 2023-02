Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves assume a presidência do Tribunal de Contas do Estado

Cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (2), no auditório do TCE. O conselheiro foi eleito por unanimidade para conduzir o Tribunal no biênio 2023/2024. Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves assinou documento de posse

Divulgação/TCE-TO

O conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para o biênio 2023/2024. Na solenidade também foram empossados o conselheiro Alberto Sevilha, como vice-presidente, conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, reconduzido ao cargo de corregedor.

A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (2), no auditório do TCE. O conselheiro André Matos foi eleito para conduzir o Tribunal no dia 14 de dezembro de 2022. A escolha ocorreu por unanimidade dos votos dos sete conselheiros presentes na sessão do Pleno.

Em seu discurso de posse, o novo presidente reforçou a gestão vai trabalhar na fiscalização das ações e proporcionar uma transformação social. “Esse é o nosso papel, fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos para que o dinheiro chegue na escola, na saúde, e as pessoas sejam atendidas naquilo que mais precisam”, disse.

Também ressaltou que pretende trabalhar na formação de gestores, já que o TCE tem cursos voltados para esse objetivo.

LEIA TAMBÉM:

Conselheiro André Luiz Matos é eleito o novo presidente do Tribunal de Contas do Tocantins

Perfil

André Luiz de Matos Gonçalves é doutor em direito pelo Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), e Mestre pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) e a Escola Paulista de Magistratura (EPM).

Possui graduação no curso de Comunicações pela Academia Militar das Agulhas Negras (1999) e graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza (2005).

Foi Oficial do Exército de 2000 a 2007, tendo alçado ao posto de capitão. Também ocupou o cargo de reitor da Universidade do Tocantins (Unitins) no ano de 2010 e professor universitário de direito constitucional.

Foi procurador efetivo do estado do Tocantins, chefe da consultoria especial do gabinete do Procurador-Geral e Procurador-Geral do estado do Tocantins até junho de 2014. Depois de ocupar os cargos, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa