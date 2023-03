Conselho aprova taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados do INSS

Decisão foi tomada após o presidente Lula defender esse valor. Órgão do governo havia baixado a taxa para 1,70%, o que inviabilizou essa modalidade de consignado, segundo os bancos. O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou nesta terça-feira (28) a taxa de juros de 1,97% para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.

A decisão foi tomada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender esse valor.

O Ministério da Previdência defendia uma taxa abaixo de 1,90%, enquanto os bancos privados queriam uma taxa de 1,99%.

Lula se reuniu no fim da manhã desta terça com os ministros Fernando Haddad, Carlos Lupi, Luiz Marinho e com os secretários-executivos da Casa Civil, Miriam Belchior, e da Fazenda, Gabriel Galípolo, depois que uma reunião no dia anterior terminou sem definição.

O CNPS também aprovou a taxa de 2,89% para o cartão de crédito consignado.

Novo teto dos juros do consignado para aposentados do INSS deve ser definido hoje

Impasse

No dia 13 de março, o colegiado decidiu baixar de 2,14% para 1,70% ao mês o limite de juros praticado nas operações convencionais de consignado para os beneficiários.

A medida, que entrou em vigor no dia 15 de março, levou bancos – inclusive os públicos – a suspenderem a modalidade de empréstimo.

As instituições financeiras afirmam que, com o novo teto, não têm condições de arcar com os custos de captação de clientes.

Diante da suspensão, o governo decidiu rever a redução. Em entrevista, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a taxa máxima seria elevada, para um patamar abaixo de 2%.

Já os bancos propuseram uma taxa limite entre 1,99% e 2,01%. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), um teto nestes patamares bancaria os custos da operação do consignado de aposentados e permitiria a volta das operações.

