Conselho da Petrobras propõe aumento de 44% na remuneração fixa dos administradores; presidente ganharia R$ 165 mil

O Conselho de Administração da Petrobras encaminhará para análise dos acionistas uma proposta de correção da remuneração fixa dos administradores da companhia. A ideia é aumentar os vencimentos em 44%.

Caso o colegiado aprove, o salário do presidente, Jean Paul Prates, por exemplo, subiria dos atuais R$ 115 mil para R$ 165 mil.

Segundo um comunicado da estatal divulgado nesta quinta-feira (23), o ajuste seguiria o Índice de Preços no Consumidor (INPC) acumulado de 2013 a 2022, período em que o índice registrou alta de 43,88%.

“A proposta não tem efeito imediato, e sua eventual aprovação, caso acolhida pelos acionistas, impactará a remuneração dos administradores somente após a data de realização da AGO (Assembleia Geral Ordinária de acionistas) de 2023”, afirmou a Petrobras.

A proposta também será enviada para avaliação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, disse a empresa.

