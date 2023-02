Conselho identifica cobrança de pedágio a indígenas Yanomami e até vila dominada por garimpo em ação do Ministério dos Direitos Humanos

Violações foram identificadas peloConselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roraima, durante a visita do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania ao estado. Maior território indígena do Brasil passa por grave crise sanitária e humanitária. A crise sanitária matou 570 crianças Yanomami de 2019 a 2022

Paulo Zero

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roraima (Cedcar) identificou uma série de novas violações de direitos dos indígenas que vivem na Terra Yanomami. O órgão apontou que fazendeiros cobram pedágio de indígenas para passar por suas terras, em Alto Alegre, no Norte do estado e uma vila localizada no município de Iracema, ao Sul, serve de base de apoio para os garimpeiros ilegais.

As violações foram identificadas durante a visita do Conselho com a comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que também apura possíveis violações a direitos do povo Yanomami.

As diligências foram realizadas nos municípios de Alto Alegre, na região Norte do estado, e Mucajaí, Iracema e Caracaraí, ao Sul de Roraima. Está prevista para a tarde desta sexta-feira (3) uma coletiva de imprensa para divulgar tudo que foi apurado no trabalho.

Investigações ocorreram durante a visita do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

Cedcar/Divulgação

Ao g1, o secretário geral do órgão, Paulo Tadeu, explicou que em Mucajaí a preocupação é com a contaminação dos peixes e dos rios por mercúrio, um dos vários problemas gerados pelo garimpo. Altamente tóxico, o metal é usado pelos garimpeiros para separar o ouro de outros sedimentos e, assim, deixá-lo “limpo”.

Rios na Terra Yanomami têm 8600% de contaminação por mercúrio, revela laudo da PF

Após isso, a substância é jogada nos rios, causando poluição ambiental e impactando na saúde dos indígenas. Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e divulgado em agosto de 2022 mostrou que peixes de três rios estão altamente contaminados por mercúrio oriundo de garimpeiros em Roraima.

“Eles [pesquisadores] têm feito um estudo sobre a questão da água lá [em Mucajaí], feito um acompanhamento, e cada vez mais a água tem demonstrado uma presença muito grande de mercúrio”, ressaltou Paulo.

Reunião discutiu novas violações de direitos dos indígenas Yanomami.

Cedcar/Divulgação

SAIBA MAIS:

Garimpo ilegal na Terra Yanomami cresceu 54% em 2022

Com rios poluídos e sem peixes, povo Yanomami recebe cestas básicas com sardinhas enlatadas

Ministério apura denúncia de que garimpeiros ilegais engravidaram 30 adolescentes Yanomami

Ministério da Saúde decreta emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas Yanomami

Além da contaminação dos rios, o Conselho destacou que a vila Campos Novos, localizada no município de Iracema, serve como uma “corrutela de garimpo”, uma base de apoio a garimpeiros que exploram Terra Indígena.

Conforme os levantamento, a vila da suporte para “todos os garimpeiros em questão de abastecimento, combustível, alimentação e pistas de pouso”.

Em Alto Alegre, as investigações identificaram que fazendeiros cobram um pedágio de R$ 200 dos indígenas que precisam cruzar suas terras para chegar até à sede do município. A situação aconteceria quando os Yanomami vão a cidade para receber benefícios do governo federal e precisam comprar alimentos para as comunidades.

“É cobrado R$ 200 por cada comissão, cada comitiva que vem para a cidade comprar mantimentos”, ressalta o secretário.

Diligência reuniu conselheiros e técnicos no município de Caracaraí.

Cedcar/Divulgação

Além disso, na região do Baixo Rio Branco, em Caracaraí, conselheiros avistaram indígenas armados e ao lado de garimpeiros.

“O que foi relatado é que o estado brasileiro nunca se fez presente nessa área indígena. Segundo o relatado do conselho tutelar [do município] e da própria prefeitura de Caracaraí, quem manda lá são os garimpeiros”, explicou Paulo Tadeu.

O garimpo ilegal cresceu 54% em 2022 e devastou 5.053 hectares da Terra Indígena Yanomami, segundo um levantamento da Hutukara Associação Yanomami.

O território é o maior do Brasil, com mais 10 milhões de hectares. O número corresponde a extensão aproximada do estado do Pernambuco.

No local, vivem pouco mais de 30 mil indígenas na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, tem sofrido com o avanço do garimpo ilegal. A HAY estima que, com a atividade irregular, 20 mil garimpeiros estejam no local.

Emergência de saúde

A Terra indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro, conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há 22 suspeitas de omissões do governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no combate à tragédia Yanomami.

O Supremo Tribunal Federal (STF) apura se o governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistências oferecidas aos indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso determinou que autoridades sejam investigadas por suspeita de genocídio.

Leia outras do estado notícias no g1 Roraima.

valipomponi