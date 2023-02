Conselho Indígena de Roraima pede afastamento de Chico Rodrigues da presidência de Comissão sobre crise Yanomami

Conselho Indígena de Roraima (CIR) enviou ofício afirmando que há ‘conflito de interesses’ na participação do senador, escolhido como presidente da comissão sobre Crise Yanomami. Documento foi enviado ao Senado, Procuradoria-Geral da República e Ministério Público Federal. Chico Rodrigues.

O Conselho Indígena de Roraima (CIR) pediu, em ofício, o afastamento do senador Chico Rodrigues (PSB) da presidência da Comissão Temporária Externa criada para a apurar a crise sanitária e humanitária na Terra Indígena Yanomami no Senado. O Conselho argumenta que Chico é a favor do garimpo em terras indígenas e, por isso, há conflito de interesses.

O g1 entrou em contato com a assessoria de imprensa do senador, que afirmou não ter nota sobre o assunto.

O documento é endereçado ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o procurador-geral da república, Augusto Aras e Ministério Público Federal (MPF) em Roraima. Ele foi enviado na última sexta-feira (24).

No pedido, o CIR que representa nove povos indígenas, afirma que Chico “já se manifestou favorável ao garimpo em terras indígenas” e discursos como esse incentivaram a invasão de diversos territórios na Amazônia.

“Não é de hoje a manifestação explicita do senador Chico Rodrigues a favor do garimpo em terras indígenas, em 2020 visitou uma área de garimpo ilegal na Terra Indígena Raposa Serra do Sol e na ocasião gravou um vídeo e se referiu ao crime como um trabalho fabuloso”, ressaltou.

O Conselho assegura que há conflito de interesses na participação de Chico na Comissão e que o senador representa “os interesses daqueles que vem praticando crimes há anos nos territórios indígenas”.

A reportagem também tentou contato com o Senado Federal, Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal, mas não obteve retorno até a última atualização.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

O Conselho Indígena de Roraima relembrou que a Comissão foi criada para acompanhar a situação dos Yanomami e que nenhum plano de trabalho foi apresentado pelo grupo até o momento.

A Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami foi instalada no dia 15. Chico Rodrigues foi eleito como presidente da comissão, e Dr. Hiran (Progressistas), também senador por Roraima, vai ser o relator. Mecias de Jesus (Republicanos) também faz parte do colegiado.

A senadora Elizane Gama (PSD-MA) foi eleita vice-presidente e o senador Humberto Costa, de Pernambuco, também integra a Comissão. No dia 16 deste mês de fevereiro, os dois pediram, em ofício a Chico, que fosse feito um plano de trabalho antes de fazer as diligências in loco na região.

Senador Chico Rodrigues no polo de saúde em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami

Júnior Hekurari Yanomami/Divulgação

No entanto, quatro dias depois, Chico foi à Terra Yanomami sozinho. A ida dele ao território ocorreu mesmo após instituições indígenas se posicionarem contrárias à participação dele e de demais parlamentares de Roraima nos trabalhos da comissão.

A vice-presidente da Comissão, senadora Eliziane Gama, disse que a visita dele ao território indígena não tem legitimidade. Isso porque, segundo ela, o senador não teve o aval dos demais membros do grupo de trabalho e não apresentou nenhum plano de atividades prévias.

Para o CIR, a visita de Chico à Terra Yanomami causou “revolta e descontentamento” as lideranças indígenas. Na sexta-feira (24), a Urihi Associação Yanomami pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o senador seja impedido de entrar sozinho no território.

Segundo a Urihi, a ida dele à região foi conflituosa, pois os Yanomami sabem que Chico “é um contumaz defensor dos garimpeiros que tanto mal fizeram ao povo yanomami e, naquela ocasião, sem os demais parlamentares, o povo diretamente atingindo não tinham a quem falar”.

Na quinta-feira (23), a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara informou ao g1 que o senador Chico Rodrigues não comunicou previamente a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) ou os indígenas sobre a ida à Terra Yanomami.

O Ministério Público Federal em Roraima também cobrou explicações do senador Chico Rodrigues (PSB) sobre a visita. O pedido “visa identificar os objetivos e atividades da referida Comissão Temporária Externa na Terra Indígena Yanomami, na perspectiva da defesa dos povos que habitam a TI Yanomami.” Ele tem 10 dias, a contar do dia 20, para responder.

