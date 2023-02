Conselho repudia caso de arquiteto xingado de ‘macaco’ por empresário após pedir conserto de casa

Pedro Leonardo Negreiros Bonani denunciou o episódio de racismo e ameaça que sofreu após pedir o conserto de problemas na casa no dia 5 de fevereiro em Marília. CAU-SP se manifestou com nota de repúdio. Arquiteto denuncia racismo ao ser chamado de ‘macaco’ por empresário após pedir reforma

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) emitiu, nesta sexta-feira (10), uma nota repudiando o caso do arquiteto de Marília, no interior de SP, que foi xingado de “macaco” e ameaçado por um empresário em áudios pelo WhatsApp no dia 5 de fevereiro.

Em nota, o CAU-SP diz que repudia toda forma de preconceito, seja por etnia, gênero, orientação sexual, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

“O CAU-SP entende que uma convivência civilizada e produtiva entre os cidadãos, fundamental para o progresso do país, somente será possível com o fim de episódios como este”, finaliza.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil também compartilhou a nota do CAU-SP no perfil oficial nas redes sociais. (Veja abaixo).

Imóvel comprado por arquiteto de Marília apresenta problemas, como infiltração e bolor

Pedro Bonani/Arquivo pessoal

O arquiteto Pedro Leonardo Negreiros Bonani denunciou o episódio de racismo e ameaça que sofreu após pedir o conserto de problemas na casa em que mora, como infiltração, bolor e trincas, ao empresário proprietário do imóvel.

O g1 tentou contato com o empresário, que não retornou até a última atualização desta reportagem.

O caso foi noticiado no dia 7 deste mês. Conforme Pedro explicou, há dois anos o imóvel comprado apresenta problemas, situação que piora com a chuva.

Arquiteto de Marília publicou denúncia de racismo em seu perfil no Instagram

Reprodução/Instagram

Na conversa com o empresário, Pedro mandou um áudio e escreveu: “Eu não paguei a casa para viver nessas condições. Seja homem e tenha caráter de botar a mão no bolso e arrumar ‘tudo’ esses problemas.”

O suspeito irritado respondeu em tom de ameaça que iria “dar um pau” nele e iria até a porta da casa mostrar o quanto “é homem”. O empresário ainda mandou áudios xingando o arquiteto de “vagabundo” e “macaco” (ouça o áudio no topo da reportagem).

Imóvel comprado por arquiteto de Marília apresenta problemas, como infiltração e bolor

Pedro Bonani/Arquivo pessoal

Pedro disse ao g1 que não teve discussões anteriormente com o empresário, mas que, durante os anos, não teve os pedidos de resolver os problemas da estrutura da casa atendidos.

O arquiteto, então, registrou o boletim de ocorrência e acionou os advogados por estar apreensivo após as ameaças.

“Ser xingado de macaco é inadmissível e eu não vou deixar, ainda que eu tiver uma casa nova, isso não anula o crime que ele cometeu. Eu fui chamado de macaco. Minha esposa está grávida, o que complica bastante”, lamenta.

