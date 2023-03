Conselho Tutelar de Cubatão, SP, está com inscrições abertas para candidatos

Salários chegam a R$ 3.470. Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 5 de abril. Conselho Tutelar de Cubatão, SP, oferece vagas para titular e suplentes

Freepik/Reprodução

O Conselho Tutelar de Cubatão, SP, está com inscrições abertas para titular e suplente. Os salários vão até R$ 3.470 para carga de 40 horas semanais. Os membros do Conselho Tutelar são escolhidos por meio de votação popular.

Os candidatos podem se inscrever até o próximo dia 5 de abril, na sede do órgão, que fica na Rua Salgado Filho, 227, Jardim Costa e Silva. O local funciona em dias úteis, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30.

De acordo com a prefeitura, podem se candidatar pessoas a partir de 21 anos, com ensino médio completo e residentes de Cubatão, que tenham desenvolvido atividades em atendimentos específicos e contínuos à crianças e adolescentes por, pelo menos, três anos. A experiência deve ser comprovada por documento emitido em papel timbrado.

Após o período de inscrição, os candidatos que forem aceitos passarão por uma avaliação escrita, com questões sobre Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), legislação sobre aprendizagem, programas de formação profissional de adolescentes, Lei Orgânica da Assistência Social, História da Infância e conhecimentos gerais. A data, local e horário da avaliação será definida e informada aos candidatos aceitos.

Os candidatos aprovados pela avaliação poderão ser votados para o cargo. Eles terão propaganda eleitoral permitida, inclusive pela internet. O pleito para a escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar será realizado em 1º de outubro de 2023, em horário e local a serem divulgados. As normas do processo foram publicadas no Diário Oficial de Cubatão.

Vittorio Rienzo