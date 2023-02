Conselho Tutelar encaminha irmãos resgatados em Sumaré para acolhimento e comunica juiz da Vara da Infância e Juventude

Órgão informou ao g1 que medida foi tomada por não haver nenhum familiar próximo que pudesse ficar com os jovens. Crianças de 8 e 6 anos, e adolescente de 12, foram resgatados pela Guarda em estado de abandono. Cozinha de apartamento onde crianças foram resgatadas estava em situação precária

O Conselho Tutelar de Sumaré (SP) encaminhou três irmãos, que foram encontrados trancados dentro de um apartamento no distrito de Matão em situação de abandono, na quarta-feira (8), a um sistema de acolhimento do município. De acordo com informações obtidas pelo g1 com o órgão, a medida foi tomada por não haver informações sobre nenhum parente próximo que pudesse ficar com os jovens.

A mãe deles prestou depoimento na delegacia, não ficou presa e vai responder pelo crime de abandono de incapaz. As duas meninas, de oito e seis anos, e um adolescente de 12, estavam largados no apartamento muito sujo, com baratas por todo o lado, com fome e sem água. Eles foram resgatados pela Guarda Municipal e receberam alimento e roupas novas na delegacia.

Ao ser comunicado pela delegada de plantão, ainda na noite de quarta, o Conselho Tutelar tentou entrar em contato com algum familiar e, por conta da falta de retorno, precisou acionar o mecanismo de Acolhimento Institucional Emergencial, que se trata da procura por um local que possa acolher os jovens.

O conselheiro tutelar Rodrigo Almeida da Silva informou ao g1 que as crianças permanecem acolhidas em uma instituição nesta quinta-feira (9) e agora o órgão aguarda a decisão do juiz da Vara da Infância e Juventude, que deve decidir pela permanência ou não dos garotos em acolhimento. O prazo para a determinação é de 24 horas.

“Em eles permanecendo acolhidos, que é o que deve acontecer, começa a correr um prazo, que pode durar até dois anos, onde existe a possibilidade de retorno seguro à mãe, retorno seguro a algum parente que se mostre apto a cuidar deles ou a disponibilidade para a adoção, que é o recurso mais drástico. No nosso caso do Conselho Tutelar, a última medida que nós pudemos fazer para ajudar foi acionar o Acolhimento Emergencial”, explicou o conselheiro.

A Guarda Municipal chegou ao local por meio de uma denúncia anônima. Como o apartamento fica no térreo, os agentes conversaram com as crianças pela janela e pediram autorização à Polícia Civil para entrar no local.

“Nós batemos na porta e as crianças responderam lá de dentro que estavam sozinhas e sem a chave, porque a mãe tinha levado. Quando entramos, foi aquela surpresa. Eu tenho 23 anos de profissão e nunca tinha uma cena dessa. As crianças passando fome, todas sujas, com a casa imunda e não sabiam o que fazer. Para ir para a delegacia, nem chinelo tinham”, afirmou o guarda municipal Samuel Gomes da Silva.

A situação do apartamento impressionou. Havia muita sujeira por todo o lado, roupas reviradas pelos cômodos e a cozinha com pratos e panelas muito sujos e empilhados. Baratas passavam por todo o lado e a geladeira estava completamente vazia. No banheiro, o vaso sanitário havia sido usado várias vezes sem dar descarga. Veja no vídeo abaixo.

Nas paredes, a Guarda identificou desenhos feitos pelas crianças onde os três aparecem juntos, mas nenhum com a mãe. Uma foto tirada no 1º Distrito Policial de Sumaré, onde o caso foi registrado, mostra as crianças se alimentando na delegacia após o resgate. Roupas novas foram compradas para eles.

No dia 29 de janeiro, três crianças de 3, 7 e 11 anos foram encontradas sozinhas em uma casa suja e sem alimento na Vila Vitória, em Campinas (SP). Segundo a Guarda Municipal, a mãe delas chegou no local depois dos agentes e foi indiciada por abandono de incapaz. Dias depois, o pai dos jovens viajou do Paraná para São Paulo e afirmou que não sabia da situação.

Reprodução/EPTV

