consigli-dei-ministri:-via-libera-alla-riforma-delle-concessioni-balneari

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’unanimità agli emendamenti al ddl Concorrenza che introducono la riforma delle concessioni balneari. Sono due le norme chiave della riforma: una fissa la fine della proroga per le concessioni attuali al 31 dicembre 2023, mentre l’altra riguarda la delega per il riordino del settore.

“La proposta di modifica – si legge nella nota del Cdm – mira a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore. Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore”.

Uno dei requisiti principali nei bandi di di gara dovrà essere quello di garantire a tutti l’accesso al mare, disposizione già prevista per legge ma che continua a far registrare violazioni e abusi. Saranno inoltre previste “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale”, così come dovrà essere individuato un “numero massimo di concessioni” di cui si può essere titolari per “favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, e di enti del terzo settore, con la definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione”. Si punta inoltre a raggiungere un “adeguato rapporto tra tariffe proposte e qualità del servizio”, a “migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità” e ad “assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema”.

In sintesi, gli obiettivi della delega, sottolinea Palazzo Chigi, sono quelli di “assicurare un utilizzo più sostenibile del demanio marittimo; favorirne la pubblica fruizione; promuovere un maggiore concorrenza sulle concessioni balneari”.

I criteri che concorreranno alla scelta del concessionario saranno: “Esperienza tecnica e professionale già acquisita, comunque tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori; soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura, hanno utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; previsione di clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente; durata della concessione per un periodo non superiore a quanto strettamente necessario per garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici”.

Immediate le reazioni all’interno della maggioranza politica e da parte di gestori e associazioni di settore. “Con questo atteggiamento non è l’Europa che ci dice di fare qualcosa, ma è il governo italiano che ci sta mandando in pasto all’Europa e sta aprendo le porte agli investitori stranieri”, ha polemizzato Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria, mentre Matteo Salvini ha annunciato una serie di incontri con la categoria dei balneari, promettendo modifiche al testo.

