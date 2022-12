consiglio-e-parlamento-europeo-hanno-raggiunto-un-accordo-per-ridurre-la-deforestazione

“L’UE consuma e commercia grandi quantità di materie prime che svolgono un ruolo considerevole nella deforestazione, come carne bovina, cacao, soia e legno. Le nuove norme mirano a garantire che, acquistando tali prodotti, i consumatori non contribuiscano a un ulteriore degrado degli ecosistemi forestali”.

Lo ha detto il ministro dell’ambiente ceco Marian Jurečka facendo riferimento all’accordo provvisorio raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo su una proposta tesa a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale connesso a prodotti importati nell’Unione europea o esportati.

“Proteggere l’ambiente in tutto il mondo, comprese le foreste e le foreste pluviali, è un obiettivo comune di tutti i paesi e l’UE è pronta ad assumersi le proprie responsabilità”, ha concluso.

L’accordo impone norme obbligatorie di dovuta diligenza a tutti gli operatori e commercianti che immettono sul mercato dell’UE o esportano dal mercato olio di palma, carne bovina, legno, caffè, cacao, gomma e soia; ma anche prodotti derivati quali cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma (per esempio i prodotti utilizzati per l’igiene personale). Gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità dei prodotti venduti e potranno affidarsi ad operatori più grandi per preparare le dichiarazioni di dovuta diligenza.

I colegislatori hanno fissato la data limite al 31 dicembre 2020: sarà ammesso sul mercato dell’Unione solo ciò che è stato prodotto su terreni che non sono stati oggetti di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

L’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo è in attesa di essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.

