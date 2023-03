Consórcio Cidennf abre chamamento para empresas especializadas em cuidados a pessoas com deficiência

O credenciamento começa nesta quinta-feira (30). As empresas credenciadas vão compor o banco de prestadores de serviços do Cidennf, abrangendo 18 municípios. O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) divulgou o edital de chamamento público nº 002/2023 nesta segunda-feira (27).

O objetivo é credenciar empresas especializadas em serviços de cuidados à pessoa com deficiência, incluindo reabilitação física e intelectual.

O credenciamento começa nesta quinta-feira (30) e tem o objetivo de contratar empresas especializadas no serviço de fisioterapeuta neuro-psicomotricista; fonoaudiólogo; musicoterapeuta; neuropediatra; neuropsicólogo; nutricionista; psicólogo; psicopedagogo; terapeuta ocupacional; entre outras terapias especializadas.

As empresas credenciadas vão compor o banco de prestadores de serviços do Cidennf e atuarão nos municípios que fazem parte do consórcio. O credenciamento terá a vigência de um ano, a contar da data da inscrição.

Os procedimentos para o credencimento estão disponíveis no edital, que pode ser conferido no site do Consórcio: cidennf.com.br.

A equipe multiprofissional irá realizar atendimentos ambulatoriais para apoio à diagnose e terapia.

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência – RCPD

O Cidennf busca enfrentar as dificuldades de acesso e acolhimento dos pacientes portadores de deficiência física e/ou intelectual pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 18 municípios que fazem parte do consórcio.

O serviço integrará os componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em caráter complementar e será necessário articular fluxos com a atenção básica, atenção especializada em reabilitação física e intelectual e a atenção hospitalar de urgência e emergência.

