Construção civil em Ribeirão Preto tem saldo negativo de empregos em 2022; setor projeta retomada

Dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), plataforma vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, apontam que o setor da construção civil em Ribeirão Preto (SP) terminou 2022 com 74 postos de trabalho fechados.

É a primeira vez desde 2020, quando o novo sistema foi criado, que a categoria apresenta saldo negativo no acumulado de 12 meses na cidade. (veja abaixo tabela)

O economista Edgard Monforte Melo atribui a baixa na geração às dificuldades financeiras vivenciadas pelas construtoras em meio à pandemia de Covid-19.

“O primeiro ano de pandemia a gente teve aquele ‘choque’, e as vendas despencaram. Principalmente [em construtoras] que vendem casas mais populares. Elas vendem e depois constroem. Em 2022, você demitiu muito”, afirma.

Cenário é otimista

Apesar do número negativo, o consultor imobiliário Marcelo Marques Nunes diz que o setor está otimista para uma retomada em 2023. Segundo ele, fatores como indefinição de programas habitacionais no ano passado levaram à queda na receita dos empreendimentos, gerando as demissões.

“Essa queda no desemprego pode ser observada mais no final do segundo semestre, o que a gente atribui para a ressaca eleitoral e um pouco com indefinição com relação às políticas de financiamento habitacional do novo governo. De toda forma, as construtoras estão otimistas”, completa o consultor.

Membro do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon), Fernando Junqueira também acredita no crescimento da construção civil na cidade. Ele ressalta, porém, que as construtoras têm enfrentado dificuldade para encontrar mão de obra qualificada.

“A queda foi muito pequena de desemprego em Ribeirão Preto, só que, quando você precisa de pedreiro, carpinteiros e azulejistas, você não tem no mercado. Inclusive, em São Paulo, falta muito esse tipo de mão de obra. Estou otimista que o emprego vai ser otimizado”, finaliza.

