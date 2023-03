Construções de prédios em orla de Balneário Camboriú são investigadas pelo MPF

Nove inquéritos civis apuram obras em áreas de preservação da cidade. Objetivo é verificar se há alguma irregularidade. Prédios na orla de Balneário Camboriú

Joana Caldas/g1

O Ministério Público Federal em Santa Catarina (MPF) investiga se houve construções de prédios em áreas de preservação na orla de Balneário Camboriú, no Litoral Norte do estado. Segundo o órgão, há nove inquéritos civis relativos a esses empreendimentos.

O MPF afirmou na segunda-feira (27) que as investigações estão em fase inicial. A Prefeitura de Balneário Camboriú, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) foram chamados a prestar informações.

Em nota, a prefeitura afirmou que a construção civil é uma das principais matrizes econômicas de Balneário Camboriú e que o reconhecimento da qualidade e empreendedorismo da cidade “se dá em consonância com o respeito às leis, sobretudo às leis ambientais, seguidas sempre à risca pelo Poder Público Municipal, que está e estará sempre à disposição do Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários”.

O IMA se manifestou por nota na tarde desta terça (28). Disse que “Até o momento o Instituto do Meio Ambiente (IMA) não recebeu oficialmente nenhuma solicitação para manifestar-se no inquérito, portanto, aguardará que a notificação chegue oficialmente para que possa fazer manifestação sobre o assunto”.

O g1 entrou em contato com a SPU e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

O MPF disse que não havia recebido todas as respostas até o final da tarde de segunda. Elas serão analisadas caso a caso para avaliação de regularidade.

O órgão também citou que diversos empreendimentos da construtora FG estão sendo apurados. Em nota, a empresa disse que “A FG reitera seu compromisso com a cidade e tem legitimidade em todos os seus empreendimentos. Quanto ao tema citado, a empresa não comenta o assunto uma vez que não foi notificada”.

Prédios em Balneário Camboriú

A cidade foi fundada em 1964, emancipando-se da vizinha Camboriú. Nas décadas de 1950 e 1960, havia poucos prédios na cidade. A partir da década de 1970, eles começaram a surgir com mais frequência, e mais andares.

O Hotel Fischer, por exemplo, foi inaugurado em 1957 com quatro pavimentos. Mais tarde, na década de 1970, passou dos 10 andares. O hotel já foi demolido e haverá outro prédio, agora mais alto, no lugar, na Barra Sul.

Prédios na orla da Praia Central durante corrida de calhambeques em 1974

Reprodução/Arquivo Histórico Municipal de Balneário Camboriú

Balneário Camboriú manteve em fevereiro o posto de cidade brasileira com o metro quadrado mais caro para venda de imóveis no país. Os dados são do Índice FipeZap, publicado em boletim da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A cidade de arquitetura tomada por arranha-céus e que há mais de um ano é conhecida também pela praia alargada, é a segunda menor do estado em extensão territorial, com apenas 45 quilômetros quadrados.

O Índice FipeZap mostrou que o custo para venda do metro quadrado em Balneário Camboriú ficou em R$ 11.635, valor 34% maior que a média das 50 cidades analisadas mensalmente no estudo.

