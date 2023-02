Construtora Arco-Íris-Mar traz apartamentos modernos no Jardim das Bromélias

Empreendimento residencial no bairro do Boqueirão terá salas integradas as sacadas dos apartamentos Apartamentos contarão com sala integrada com a sacada

Divulgação/Construtora Arco-Iris-Mar

A construtora Arco-Íris-Mar iniciou as obras para a construção do residencial Jardim das Bromélias, que está localizado no bairro do Boqueirão a menos de 150m da Avenida Presidente Costa e Silva, uma das principais vias da Praia Grande. O edifício fica na rua Campinas, 289.

Com 60 apartamentos divididos em 12 andares, o Jardim das Bromélias contará com imóveis de 79 a 88m², todos eles tendo dois dormitórios, sendo sempre uma suíte. Os apartamentos terão duas vagas de garagem no prédio.

Visando uma das principais tendências do mercado da construção nos últimos anos, o novo residencial da Construtora Arco-Íris-Mar tem salas integradas as sacadas do apartamento. O cômodo principal das residências também será entregue aos proprietários já envidraçados.

Lazer

O edifício contará ao todo com 16 pavimentos e terá uma área voltada apenas ao lazer dos seus moradores. No mezanino, o espaço terá salão de festas, salão de jogos, espaço beleza, academia, brinquedoteca e playground. Já na cobertura, os residentes poderão aproveitar duas piscinas e quatro espaços gourmet.

Uma das piscinas na área de lazer do Jardim das Bromélias

Divulgação/Construtora Arco-Iris-Mar

Pagamentos

A construtora traz planos de pagamentos diferenciados, com entrada e entrega das chaves parceladas e pagamento total em até 120 meses. O Jardim das Bromélias já iniciou a fase de estruturação e tem entrega prevista até fevereiro de 2026.

Construtora Arco-Iris-Mar

Com diversos empreendimentos entregues e quase 3 décadas de história em Praia Grande, a empresa tem a missão de transformar seu nome em sinônimo de sucesso empresarial, visando sempre a satisfação dos clientes e seus colaboradores em todas as etapas do projeto.

Por conta deste cuidado da construtora Arco-Iris-Mar, todos os seus trabalhos se refletem em sucesso, garantindo ainda mais a satisfação e fidelidade dos compradores.

Serviço

Construtora Arco-Iris-Mar

Email: atendimento@arcoirismar.com.br

Telefone: (13) 3379-4679 e (13) 97418-5096

Escritório: Av. Brasil, 600 – 12º andar – Sala 1220 – Boqueirão – Praia grande – SP

Mata