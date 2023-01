construtora-ceas-contribui-para-o-desenvolvimento-de-cerquilho

CEAS irá investir mais de 20 milhões em saneamento e saúde na cidade.

Preocupação com o bem-estar social e ambiental é prioridade da empresa.

Serão mais de R$ 20 milhões investidos no bem-estar da população (Foto: Divulgação)

Há nove anos a CEAS Construtora trabalha para realizar os seus sonhos e construir um futuro melhor para você e sua família. O respeito ao meio ambiente e as pessoas envolvidas na realização dos projetos faz com que a CEAS seja mais que uma construtora, faz dela um alicerce importante no desenvolvimento de Cerquilho e toda a região.

Foram mais de 650 unidades habitacionais

construídas em nove anos (Foto: Divulgação)

Durante o período de atuação, mais de 650 unidades habitacionais foram construídas e outras duas mil estão sendo projetadas para 2017. Além disso, a CEAS entregou aproximadamente quatro quilômetros de adutoras e rede de esgoto, construirá 20 mil metros quadrados de pavimentação e, em conjunto com a autarquia de esgoto da cidade, desenvolveu projetos de saneamento básico. Serão construídas também duas estações de tratamento de esgoto no município. Ao todo, serão mais de R$ 20 milhões em investimentos no bem-estar da população.

Os esforços da CEAS para garantir que esse bem estar se perpetue não param por aí. Visando a qualidade de vida dos moradores de Cerquilho, a construtora doou para a cidade duas UTIs neonatais móveis, construirá uma unidade básica de saúde, uma creche e levará saneamento básico para os bairros Barreiro Rico e do Ribeiro. A doação foi entregue ao prefeito Aldo Sanson e ao deputado Edson Giribone no último dia 15 de maio.

Construtora doou para a cidade duas UTIs neonatais móveis (Foto: Divulgação)

Doação foi entregue ao prefeito Aldo Sanson e ao deputado Edson Giribone (Foto: Divulgação)

Sobre a CEASA CEAS é hoje a construtora que mais se preocupa com seus clientes, com o meio ambiente e com seus investidores. Pioneira em empreendimentos imobiliários na cidade de Cerquilho, no interior paulista, a empresa levou à população local a possibilidade de viver bem com segurança, conforto e tranquilidade em um residencial superior aos de muitas cidades mais desenvolvidas. Com isso, trouxe à cidade desenvolvimento sustentável e valorização.

Empresa trouxe à cidade desenvolvimento sustentável e valorização (Foto: Divulgação)

