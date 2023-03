Construtora da Baixada Santista dá dicas para comprar primeiro imóvel

Arco-Iris-Mar tem quase três décadas de história em Praia Grande com diversos empreendimentos construídos Compra do primeiro imóvel é um sonho de diversas pessoas

Divulgação/Freepik

Muitas pessoas têm como sonho a compra do primeiro imóvel, por isso um bom planejamento e alguns cuidados são necessários. Pensando nisso, a Construtora Arco-Iris-Mar, que se tornou referência por construir diversos empreendimentos na cidade de Praia Grande, listou uma série de dicas para este processo. Confira:

Defina o tipo de imóvel

Durante a procura, o interessado vai achar várias opções como: casa, apartamento na planta ou usado, coberturas, condomínios de casas e etc.

Em cada uma destas alternativas o preço varia, além da forma de pagamento. Com isso, a decisão deve ser realizada sempre com um planejamento financeiro detalhado para não ocorrer erros no futuro.

Escolha uma boa localização

A localização da residência influência muito no seu dia a dia, por isso a escolha deve ser feita com muita calma e consciência. Questões como segurança, distância de locais que você frequenta de forma constante e vias de acesso movimentadas devem ser consideradas.

Segundo Ricardo Sadão, presidente da construtora Arco-Iris-Mar, escolher primeiramente a cidade e depois o bairro em que vai morar, é um dos pontos chaves dessa decisão. Um exemplo dado por ele é que nos últimos anos, moradores de outras cidades da Baixada Santista, capital e interior do estado de São Paulo, tem escolhido Praia Grande para morar.

Construtora lançou recentemente novos empreendimentos

Divulgação

“A cidade possui muitas áreas livres para a construção de novos empreendimentos. Além disso, quem já frequentou a cidade anos atrás, se surpreende com os avanços, em todos os âmbitos, desde mobilidade, até a grande diversidade de opções de lazer, além da praia. Essas melhorias impulsionaram novos investidores. A Arco-Iris-Mar é uma das construtoras mais antigas e sólidas da região e que já aposta há décadas nesse crescimento”, conta.

Considere o valor da entrada para compra do primeiro imóvel

O financiamento é a opção mais lembrada durante uma compra. Aqui, o interessado precisa dar um valor de entrada que é variável dependendo da linha de crédito escolhida e o tipo de imóvel.

É importante lembrar que o valor das parcelas é limitado a 30% do rendimento bruto do cliente, ou seja, a quantia exigida também muda em relação ao seu ganho mensal.

A dica é, simular com algumas instituições financeiras para verificar qual o valor de entrada exigido para o seu perfil de crédito. Dessa forma, você também já analisa o quanto vai pagar nas parcelas e demais condições ofertadas.

Na Construtora Arco-Iris-Mar, os apartamentos em seus empreendimentos podem ter o parcelamento feito diretamente com a empresa. No caso do Recanto das Figueiras, um dos seus residenciais mais novos, a empresa afirma que o parcelamento pode ser feito diretamente com eles em até 120 parcelas mensais. Com uma entrada referente a 15% do valor do apartamento, mesma porcentagem que será pedida na entrega das chaves.

A Arco-Iris-Mar também aceita imóveis (até 50% do valor do apartamento) e veículos como parte do pagamento.

Jardim das Bromélias é uma das opções da construtora

Divulgação

Planeje todo o pagamento

O pagamento de entrada e entrega das chaves é sempre importante, mas não deve ser priorizado em relação ao restante das parcelas. Na hora de comprar um imóvel é bom considerar sempre o valor total de pagamento.

Não adianta assumir prestações altas, que comprometerão o seu padrão de vida e podem se tornar inviáveis diante de imprevistos.

Ricardo Sadão já atendeu milhares de compradores nessa situação, e recomenda que o cliente tenha cautela nesse processo.

“Sempre analise seu orçamento com atenção na hora de apontar um limite no valor que você pode gastar mensalmente com uma parcela de imóvel e é de extrema importância contar com uma reserva financeira caso ocorra algum problema”.

Atenção para documentação

O segundo passo mais importante desta transação é conferir de forma minuciosa toda a documentação do imóvel.

Documentação deve ser conferida diversas vezes

Divulgação/Freepik

A residência escolhida necessita estar livre e desembaraçado de qualquer coisa, e a empresa que oferecer o imóvel deve sanar todas as dúvidas durante a negociação.

O ideal é ter acompanhamento de um profissional qualificado para este trâmite legal, podendo ser advogado ou agente imobiliário.

A Arco-Iris-Mar possui um setor específico que auxilia todo o processo durante a compra do bem.

Construtora Arco-Iris-Mar

Com diversos empreendimentos entregues e quase 3 décadas de história em Praia Grande, a empresa tem a missão de transformar seu nome em sinônimo de sucesso empresarial, visando sempre a satisfação dos clientes e seus colaboradores em todas as etapas do projeto.

Recentemente, a empresa trouxe apartamentos modernos com o imóvel Jardim das Bromélias, localizado no bairro do Boqueirão. Além dele, O Recanto das Figueiras e Jardim dos Cedros são outras opções de lançamento trazidos pela construtora.

Uma das missões da Arco-Iris-Mar é facilitar todo o processo burocrático e flexibilizar ao máximo o fluxo de pagamento entendendo que adquirir o primeiro imóvel é um sonho de muitos clientes. Atualmente a companhia oferece um plano de financiamento direto com a construtora, o que, muitas vezes, é a única forma do comprador viabilizar o crédito imobiliário e, o melhor, com taxas até mais atrativas comparadas com grandes bancos.

Se você busca a realização desse sonho, converse com um de nossos especialistas e conheça nossos lançamentos e empreendimentos recém entregues.

