Construtora de São Carlos está entre as 100 maiores do país

Grupo Plano foi uma das empresas que mais construíram em 2022 Obra Parque Dos Girassóis–São Carlos. Últimas Unidades Disponíveis.

A edição de 2023 do Ranking Nacional da Construção Imobiliária acaba de classificar o Grupo Plano como uma das maiores construtoras do Brasil.

O evento, que é promovido pela INTEC Brasil, ranqueia e premia as 100 Maiores Construtoras do País, com base na metragem construída no ano anterior, além de idoneidade e reputação de mercado.

O Grupo Plano

Equipe celebra a conquista de colocação no ranking das 100 maiores construtoras do Brasil.

Conhecido por seus empreendimentos líderes em valorização e revenda, e tradição de mais de 40 anos no mercado, o Grupo Plano segue em franco desenvolvimento, com obras em andamento e em fase de conclusão na cidade de São Carlos, além de mais 4 lançamentos previstos para este ano no interior do estado – todos seguindo um alto padrão de construção, com a maioria das unidades acessíveis pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Infinity Tower E Riverside – Próximos Ao Sesc – São Carlos-Sp

Presidente do Grupo Plano.- Alexandre A. Castilho Pres. Grupo Plano.

“Figurar entre as maiores construtoras do país representa um reconhecimento de mercado e uma crescente demanda por nossos produtos, que apresentam projetos únicos, com excelência em qualidade e diferenciais de alto padrão disponíveis para a classe média – como vagas cobertas, sacada gourmet e localizações centrais. Além disso, somos uma empresa muito bem conceituada e comprometida com a satisfação do cliente, isso com certeza também contribui para esse crescimento tão virtuoso”, celebra Alexandre Castilho, Presidente do Grupo Plano.- Alexandre A. Castilho Pres. Grupo Plano

Chegada em Araraquara marca um ano de expansão

Parque dos Girassóis – Breve Lançamento em Araraquara.

Presente em mais de 15 cidades, o Grupo Plano segue expandindo sua atuação. A chegada em Araraquara, com o Parque dos Girassóis, promete movimentar o mercado imobiliário da região e apresentar um produto que reflete toda qualidade e exclusividade presentes em seus projetos.

Seguindo o propósito de oferecer qualidade de vida, conforto e praticidade através de empreendimentos localizados em regiões centrais, o Grupo Plano traz para Araraquara um condomínio-clube completo que marcará presença em umas das melhores localizações da cidade – ao lado do Poupatempo e a pouquíssimos minutos do centro.

O empreendimento, que se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, contará com apartamentos de 2 dormitórios, 2 banheiros (sendo 1 suíte), elevador, sacada gourmet, vagas cobertas e lazer completo.

Confira com exclusividade nosso vídeo institucional com Pedro Leonardo.

Construtora De São Carlos Está entre as 100 maiores do país

Vito Califano