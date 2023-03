Construtora Habiarte abre as portas no Cidade de Ouro Preto Décor para visitação

Conheça e encante-se com cada detalhe de um apartamento de 178m² totalmente decorado, localizado no residencial fechado VillaRica, na nova zona Sul de Ribeirão Preto/SP Linving estendido do Cidade de Ouro Preto Décor.

Divulgação: Habiarte.

A nova zona Sul de Ribeirão Preto permanece em constante expansão com seus empreendimentos imobiliários, sendo considerada atualmente um importante eixo do desenvolvimento urbano do munícipio e recebendo atenção constante dos investidores. Dentre os empreendimentos na região, a incorporadora e construtora Habiarte inaugura o Cidade de Ouro Preto Décor, uma mostra que apresenta todo o potencial que uma planta de 178 m² com três suítes tem para oferecer para as famílias modernas.

Localizado no VillaRica, na região alta do Jardim Olhos D’Água, o Cidade de Ouro Preto Décor é um apartamento de alto padrão totalmente decorado dentro do primeiro edifício em construção no residencial fechado. O projeto valorizou todas as qualidades da planta, dando atenção até aos mínimos detalhes, tudo isso sem alterar em nada os acabamentos do apartamento. O visitante poderá, inclusive, comparar os ambientes decorados com o apartamento modelo e ter a real dimensão de como a Habiarte entregará o apartamento aos seus futuros moradores.

Living estendido do Cidade de Ouro Preto Décor.

Crédito: Divulgação Habiarte.

A planta do apartamento do Cidade de Ouro Preto Décor segue a tendência do conceito aberto, considerado atemporal e versátil. O uso de tons suaves e cores neutras criaram um sentimento de aconchego que se estendeu por todos os ambientes sociais. A versatilidade da planta do apartamento foi bem exemplificada com a Cozinha Gourmet, que conta com um painel corrediço que separa o ambiente do restante do Living do apartamento, possibilitando duas versões de ambientes em um único tipo de planta.

Varanda Gourmet do Cidade de Ouro Preto Décor.

Crédito: Divulgação Habiarte.

Outro ambiente que chama atenção no Cidade de Ouro Preto Décor é a Varanda Gourmet, seu piso nivelado e uma porta mais alta a torna uma extensão do Living, com uma vista privilegiada para região. O projeto de decoração também explorou todo o potencial dessa varanda, criando dois ambientes sociais diversificados: o lado “Gourmet” com bancada de apoio, churrasqueira, coifa e mesa. E o lado “Social” com um sofá e elementos de decoração para quem busca apenas relaxar e aproveitar o momento.

Por fim, as áreas privativas contam com três suítes, sendo uma delas a Suíte Master, com um closet generoso e cores sóbrias que combinam com os demais itens de decoração, criando um espaço tranquilo e acolhedor.

Edifício Cidade de Ouro Preto

Apartamentos com 178 m², 3 suítes e 2 ou 3 vagas na garagem;

Áreas de lazer entregues totalmente decoradas e com uma diversidade de ambientes para toda a família;

Obras avançadas;

Projeto Arquitetônico: CFA Cambiaghi Arquitetura;

Paisagismo: Lá Fora Arquitetura;

Arquiteta de Interiores: Tânia Sobreira.

Conheça o primeiro empreendimento no residencial fechado VillaRica. Para mais informações sobre como visitar o Cidade de Ouro Preto Décor, entre em contato com os consultores da Habiarte pelo WhatsApp (16) 99629-4545 então pelo e-mail vendas@habiarte.com.

Foto tirada em 16/02/2023 mostrando o acesso ao residencial fechado VillaRica.

Crédito: Divulgação Habiarte.

O residencial fechado da nova zona Sul de Ribeirão Preto

Com acesso pela Rua Carlos Rateb Cury, número 737, na região alta do Jardim Olhos D’Água, o VillaRica é mais um residencial fechado de alto padrão projetado pela incorporadora e construtora Habiarte. Sua área de mais de 24 mil m² conta com acesso controlado por guarita principal, fiação subterrânea, rede de gás natural e um paisagismo com mais de 4 mil m² de área verde, valorizado por suas estruturas com pedras naturais e espécies vegetais que dão um charme único ao local. Além de toda a segurança de morar em um residencial fechado e protegido, é possível desfrutar de todos os benefícios de viver em uma localização privilegiada na nova zona Sul de Ribeirão Preto, com fácil acesso a pontos de interesse, como os principais shoppings da cidade, hospitais, clube, supermercados, empórios, praças, escolas e até faculdade.

Vista aérea da região com pontos de interesse próximos.

Crédito: Divulgação Habiarte.

Detalhes que transformam

Desde 1985, a incorporadora e construtora Habiarte é reconhecida por empregar o mais alto padrão de qualidade em seus produtos imobiliários, sejam eles loteamentos ou edifícios residenciais e comerciais.

Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo e atuação nas áreas de urbanização e desenvolvimento imobiliário de empreendimentos de alto padrão na cidade de Ribeirão Preto/SP, a Habiarte, ao todo, já soma mais de 50 empreendimentos lançados, 822 mil m² construídos e 3.500 unidades entregues.

Vittorio Rienzo