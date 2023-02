Consumidor de Roraima anota quando fibra óptica rompe e recebe descontos no valor da conta de internet

Técnico em informática Rafael Souza, de 35 anos, anota a data e o tempo em que ficou sem internet, e entra em contato com a provedora de internet. Ressarcimento por falta do serviço está previsto no Código do Consumidor e Procon orienta que todos consumidores façam como Rafael. Rafael anota dias, horários e duração das instabilidades, para apresentar à sua provedora de internet

Um técnico em informática de Boa Vista encontrou uma maneira de ser ressarcido pelas vezes em que a rede de internet registra instabilidades em Roraima. As constantes falhas na conexão, justificadas pelas provedoras de internet como um rompimento na fibra óptica – apelidada de “La Fibra de Papel” nas redes sociais – fazem parte da rotina da população no estado.

Morador do bairro Buritis, zona Oeste da cidade, Rafael Souza, de 35 anos, começou a anotar data, hora e duração das instabilidades todas as vezes em que a fibra rompe. Com as anotações, Rafael entra em contato com a provedora de internet e pede o desconto na conta do plano de R$ 120 por mês. Em dezembro, ele conseguiu redução de quase R$ 40 na fatura.

Desde outubro do ano passado, quando iniciou os registros, Rafael já contabilizou 36 ocorrências, uma média de 7,2 vezes por mês.

Neste período, dezembro de 2022 foi o que mais registrou falhas na internet, com 11 dias no mês. Um um dos dias em que ficou mais tempo sem conexão foi no dia 29 de novembro, com 10 horas do serviço interrompido. No último dia 8 de janeiro, o estado ficou quatro horas sem conexão.

“Quando me liguei sobre pagar um valor e não ter acesso à internet, foi em outubro do ano passado, aí comecei a anotar. De lá para cá, todo mês antes de fechar a fatura, anoto e ligo pra Oi pra pedir desconto”, conta.

Só este ano, ele já anotou seis falhas em conexões no mês de janeiro e três em fevereiro.

Segundo Rafael, o mês de dezembro foi onde ocorreu o maior número de instabilidades, 11 vezes no total

Para receber o desconto, Rafael conta que antes do fechamento da fatura de cada mês, liga para o atendimento ao cliente da Oi e lista todos os dias e o tempo que ficou sem acesso ao serviço de internet em casa.

Ele conta que o atendimento ao cliente da Oi – sediada em outro estado – muitas vezes não compreende o problema e demonstra não ter conhecimento das constantes falhas no serviço em Roraima.

“Perguntam se isso sempre ocorre na minha região. Às vezes, perguntam se só ocorre na minha casa, mas eu sempre falo que é no estado todo”, conta.

Em nota, a Oi informou ao g1 que a maioria das ocorrências de instabilidade são provocadas por rompimento de fibra causado por obras de terceiros. Quanto aos ressarcimentos, afirmou que cumpre os regulamentos da Anatel.

O que diz o Procon?

A resolução nº 717 da Anatel junto ao Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito ao ressarcimento proporcional ao tempo – se superior a 30 minutos – em que houver falha na prestação do serviço. É o que explica Mileide Sobral, diretora do Procon Assembleia.

“É justamente o que o Procon orienta: que o consumidor entre em contato com a sua provedora e requeira o ressarcimento ou desconto proporcional ao tempo que ficou sem o serviço”, esclarece a diretora.

A resolução também diz que o consumidor deve ser ressarcido em até dois meses após o evento de interrupção, respeitando a data de fechamento da fatura, que só ocorre se o provedor de internet for comunicado.

A diretora orienta, ainda, que o consumidor acione o Procon Assembleia quando os descontos não forem dados, ou quando algum outro direito for ferido, como no caso de cobranças indevidas, por exemplo.

Ela ressalta a importância do consumidor registrar e protocolar junto às provedoras, com menção de datas, horários tempo sem o serviço – como faz Rafael.

Mileide esclarece que o ressarcimento na conta de internet ocorre devido ao serviço ser cobrado pela utilização. Para serviços como o de água e de internet, o ressarcimento não ocorre, pois são serviços cobrados com base no consumo.

“Em caso de desabastecimento ou interrupção destes (água e luz), não serão cobrados, pois não houve consumo efetivo” esclarece a diretora do Procon Assembleia.

Queda na internet registrada em Roraima deixa população offline

*Estagiário sob supervisão de Valéria Oliveira

