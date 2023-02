Consumidores irão gastar em média R$ 200 em material escolar na Baixada Santista e Vale do Ribeira, SP

Pesquisa do Sincomércio-BSVR aponta que 68% dos comerciantes acreditam que o período de volta às aulas trará aumento nas vendas. Consumidores da Baixada Santista e Vale do Ribeira querem gastar em média R$ 200 nas compras de material escolar deste ano

Uma pesquisa realizada pelo Sindicato do Comercio Varejista da Baixada Santista e do Vale do Ribeira (Sincomércio-BSVR) apontou que os consumidores esperam gastar em média R$ 200 na compra do material escolar deste ano. O levantamento também mostra que 68% dos vendedores acreditam que o período de volta às aulas, em fevereiro deste ano, contribuirá para o aumento das vendas.

A pesquisa aponta que os consumidores estão em busca de liquidações e produtos duráveis. O material escolar inclui itens como mochilas, canetas e lápis, livros e cadernos.

O levantamento da expectativa da volta às aulas mostra que 27% dos entrevistados têm um orçamento de R$ 200 para a compra do material escolar. Já 24% dos consumidores apontaram que R$ 300 é a despesa máxima disponível. Para 19% dos clientes, o valor da compra ficará entre R$ 201 e R$ 300; outros 19% mencionam uma intenção de R$ 51 a 100. Somente 11% indicam uma expectativa de, no máximo, R$ 50.

De acordo com a pesquisa, os itens mais procurados são:

Lápis e canetas coloridas (84%);

Cadernos e agendas (62%);

Materiais de papelaria como sulfites, cartolinas e pastas (39%);

Mochilas e lancheiras (38%);

Livros (23%)

No momento de escolha da loja, 73% dos entrevistados afirmam que descontos ou liquidações são as ações mais atrativas. Porém, o bom atendimento ainda é uma prioridade entre muitos, com 59%. A principal preocupação dos pais, mães e responsáveis, conforme o levantamento, é a durabilidade dos produtos, que foi a escolha de 94% dos clientes.

Quanto ao pagamento, 59% decidiram que os produtos serão comprados com cartão de crédito. O débito foi a escolha de 23% e o dinheiro de 18% dos entrevistados.

Comerciantes

De acordo com a pesquisa, a maioria dos lojistas estão otimistas com as vendas deste ano. Ela aponta que 68% dos empresários prevêem um aumento no nível das vendas em relação ao mesmo período de 2022. Dentro desse número, 30% calculam um crescimento de 5% a 10%. Enquanto isso, 26% dos entrevistados contam com uma acréscimo superior a 15%.

Por outro lado, 24% dos lojistas têm uma perspectiva cautelosa, imaginando que o aumento nas vendas chegará no máximo em 5%. Por fim, 20% dos empresários acreditam que terão um faturamento entre 10% e 15%.

A maioria dos comerciantes, cerca de 83%, ainda informou que está comprando novos produtos para se preparar para o período de volta às aulas. Já 37% desenvolve promoções e ofertas e 32% dos lojistas fará uma decoração especial no comércio para atrair clientes.

Ao menos 31% dos comerciantes divulgará as vendas pelas mídias digitais e 16% dos comércios farão um treinamento específico para os funcionários.

Os empresários ainda explicam que grande parte dos consumidores deixam as compras para o início das aulas, cerca de 54%. Enquanto isso, 46% dos clientes se adiantam e garantem o material ainda em janeiro.

A pesquisa do Sincomércio foi feita entre os dias 13 e 23 de janeiro com 200 consumidores e lojistas da região. A pesquisa tem caráter quantitativo, pelo método de levantamento com amostra aleatória simples e estratificada, que classifica os entrevistados em grupos com base em condições comuns.

