Consumidores recebem atendimentos para esclarecimento de dúvidas em Presidente Prudente em dois dias nesta semana

Na Praça Nove de Julho, a ação educativa ocorre das 9h30 às 16h30, nestas terça-feira (14) e quarta-feira (15). Já na OAB, o funcionamento é das 14h às 17h. Atendimento na OAB, em Presidente Prudente (SP), será no período das 14h às 17h

Nestas terça-feira (14) e quarta-feira (15), equipes do Procon Estadual e Municipal realizarão uma ação educativa de orientação sobre os direitos e interesses do consumidor, na Praça Nove de Julho, no Centro de Presidente Prudente (SP), das 9h30 às 16h30.

O objetivo é orientar a população sobre a proteção e a defesa dos direitos e interesses dos consumidores, a resolução de dúvidas e a distribuição de panfletos.

Também nos mesmos dias, haverá atendimento a pessoas interessadas, das 14h às 17h, no auditório da 29ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que fica na Rua Doutor João Gonçalves Foz, 885, no Jardim Marupiara, em Presidente Prudente.

O atendimento será feito pelas equipes do Procon Estadual e Municipal e da OAB. Advogados da Comissão de Direitos do Consumidor estarão à disposição da população para esclarecimentos de dúvidas e orientações em geral sobre o assunto.

Advogados da Comissão de Conciliação e Mediação também prestarão auxílio na mediação e na conciliação de conflitos suscitados por consumidores e fornecedores.

Toda a programação faz alusão ao Dia do Consumidor, que é celebrado em 15 de março.

Vito Califano