Conta de luz continua sem cobrança extra em fevereiro, informa Aneel

Bandeira verde está em vigor desde abril do ano passado. Sistema de bandeiras tarifárias sinaliza custo da geração de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (27) que a conta de luz continuará sem cobrança extra em fevereiro.

A agência manteve acionada a bandeira tarifária verde, que não acrescenta custos às tarifas dos consumidores de energia com base no seu consumo mensal. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril do ano passado.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel para sinalizar o custo da geração de energia. No final de todo mês, a agência decide a cor da bandeira para o mês seguinte.

Quando o custo da produção de energia aumenta, por exemplo, por conta do acionamento de usinas térmicas (mais poluentes e mais caras), a Aneel pode acionar as bandeiras amarela ou vermelha patamar 1 ou 2 — que representam custo extra ao consumidor.

Qual o custo adicional das bandeiras?

Bandeira verde (condições favoráveis de geração de energia) – sem cobrança adicional;

Bandeira amarela (condições menos favoráveis) – R$ 2,989 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha patamar 1 – (condições desfavoráveis) – R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos;

Bandeira vermelha patamar 2 (condições muito desfavoráveis) – R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos;

2023 começa com reservatórios cheios para abastecimento de água e de energia

Situação dos reservatórios

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o nível dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, responsáveis por cerca de metade da capacidade de produção de energia no país, estava em 67,90% até quinta-feira (26), situação considerada confortável pelo operador.

Para efeitos de comparação, os reservatórios da região estavam com 23,35% de volume em janeiro de 2021 — ano em que se agravou a crise energética.

Ainda segundo dados do ONS, a perspectiva é que os reservatórios dos quatro subsistemas do país encerrem janeiro com níveis superiores a 60%.

No caso do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a estimativa é terminar o mês com 69% da capacidade. Segundo o ONS, se essa projeção se confirmar, será o maior percentual registrado para o mês desde 2012.

