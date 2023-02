Container tomba e derruba parte de muro de centro de saúde em Campinas

Acidente ocorreu na tarde desta quarta (22) no CS São Marcos; apesar do susto, atendimento não foi afetado. Container tombou e atingiu muro do CS São Marcos, em Campinas (SP), na tarde desta quarta (22)

Um container se desprendeu de um caminhão, tombou e destruiu parte do muro do Centro de Saúde do Jd. São Marcos, em Campinas (SP), na tarde desta quarta-feira (22). Não houve feridos.

De acordo com informações apuradas pela EPTV no local, o container estava carregado com papel e seguiria para o Porto de Santos.

Apesar do acidente, o atendimento no posto não foi prejudicado.

Trecho onde container tombou foi sinalizado pela Emdec; atendimento no CS São Marcos, em Campinas (SP), não foi prejudicado

