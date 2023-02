Teste realizado pela Caern apontou presença de bactérias e coliformes fecais na água. Água suja deverá ser drenada, para que água limpa volte a aparecer no local. Imagem mostra o antes e depois da ‘Lagoa Azul’ de Parnamirim

Pedro Trindade e Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

Após ganhar destaque nacional e viralizar na internet por causa da cor azul turquesa da água, a “Lagoa Azul” que apareceu em Parnamirim, na Grande Natal, no fim de janeiro, está com a cor verde.

A mudança pôde ser vista claramente nesta quarta-feira (8), mas já havia começado a ser percebida por técnicos na terça-feira (7).

Novos testes realizados uma semana após a Companhia de Águas e Esgotos do RN divulgar que a água era boa para consumo, apontaram que a água já está contaminada com bactérias e coliformes fecais.

As informações foram divulgadas por representantes dos órgãos públicos durante uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (8).

Contaminada, água da ‘lagoa azul’ de Parnamirim fica verde

Segundo o presidente da Caern, Roberto Sérgio Linhares, a mudança na coloração da água ocorreu por causa do uso inadequado da área. Embora a lagoa esteja dentro de um canteiro de obras cercado por tapumes, com acesso exclusivo a operários, pessoas têm desobedecido os limites e invadido o espaço para nadar na lagoa.

“O banhista faz xixi dentro da água, faz o que não pode, e como ela está confinada, ela não se renova, acontece essa contaminação. Do ponto de vista físico-químico, é uma água que sai do lençol freático totalmente adequada para o consumo e quase mineral, mas hoje o buraco azul está contaminado por bactérias, inadequado para banho e outros usos. Ela (a água) já começou a mudar de cor, está ficando esverdeada. Se continuar essa prática, ela vai ficar mais verde escura e quase preta”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, é improvável que a contaminação atinja o lençol freático.

Para Roberto Sérgio, o lago azul de Parnamirim apresenta diferenças em relação ao buraco azul de Jericoacoara, com o qual foi comparado, e que facilitam a contaminação. Uma delas é o tamanho.

“Primeiro, lá (no Ceará) o espaço é bem maior e o sedimento é calcário, não o sedimento argiloso que temos aqui. O buraco de Jeri é centena de vezes maior que o daqui”, considerou.

Nesta quarta-feira (8), a Prefeitura de Parnamirim anunciou que vai fazer uma área de lazer no entorno da lagoa, mas descartou a possibilidade de criar um balneário.

A ideia é que a água suja seja drenada, para que uma nova água surja do lençol freático, limpa.

