Contas do governo têm segundo melhor janeiro da série histórica, com superávit de R$ R$ 78,3 bilhões, diz Tesouro

Tradicionalmente, janeiro é um mês de superávit primário forte, puxado pela alta arrecadação e pelo baixo nível de execução de despesas. As contas do governo federal registraram superávit primário de R$ 78,3 bilhões em janeiro, informou nesta segunda-feira (27) a Secretaria do Tesouro Nacional.

Isso quer dizer que as receitas do governo superaram as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Quando ocorre o contrário, o resultado é déficit primário.

O resultado de janeiro foi o segundo maior da série histórica, atualizado pela inflação. Só perdendo para janeiro de 2022, quando o superávit foi de R$ 81,2 bilhões. A série teve início em 1997.

No primeiro mês do ano, os ministérios ainda estão alinhando a execução de seus orçamentos, por isso gastam menos em comparação aos outros meses do ano. A tendência se intensifica ainda mais em início de governo, conformou explicou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

“É natural que tenha um processo de execução [de despesa] mais lento, em especial pra início de mandato com alteração de estruturas”, afirmou Ceron.

Ele lembrou que despesas não executadas em janeiro acabam sendo executadas ao longo do ano, o que acaba afetando os resultados dos próximos meses.

Resultado

Segundo a Receita Federal, a arrecadação do governo com impostos, contribuições e demais receitas somou R$ 251,7 bilhões em janeiro.

Foi o maior valor já registrado para meses de janeiro desde o início da série histórica, em 1995, ou seja, em 29 anos.

Ceron afirmou que a arrecadação ficou acima das projeções do governo, puxando o bom resultado das contas públicas em janeiro, mas não significa que o resultado se repetirá ao longo dos 11 próximos meses.

Ele lembrou que o Orçamento deste prevê um déficit de R$ 228 bilhões.

“É um bom desempenho de receita, mas lembrando que a projeção para o ano continua sendo de um déficit expressivo. Essa arrecadação realizada no mês de janeiro é superior ao que se previu para o mês de janeiro em termos de planejamento, mas ainda assim [não] recompõem [todo o déficit esperado].”

A equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca reduzir esse déficit previsto para o ano para cerca de R$ 100 bilhões. Com isso, conta com uma série de medidas para aumentar a arrecadação, incluindo a reoneração da gasolina e do álcool.

