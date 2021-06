Conte incontra i senatori: “Mai state rotture con Grillo. A breve i dettagli sullo Statuto del Neo Movimento”. Il garante atteso a Roma

Prima gli incontri con i senatori, divisi per commissioni, poi quello con la candidata del centrosinistra per la Calabria Maria Antonietta Ventura e (probabilmente in serata) le riunioni con i deputati. Dopo giorni di tensioni e voci di spaccature, il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte si è presentato in Parlamento per vedere gli eletti e fare il punto della situazione. Entrando a Palazzo Madama ha quindi smentito che sullo sfondo ci sia una rottura con il fondatore del M5s Beppe Grillo: “Non dobbiamo ricucire, perché non abbiamo mai rotto”, ha detto alle agenzie stampa. “Il dialogo c’è ed è continuo”. A chi gli domandava quando incontrerà il garante ha ribattuto: “Spero di vederlo presto”. E interpellato sull’ipotesi che possa alla fine fare un suo partito ha risposto con una battuta: “Ve lo do io il partito”, ha detto.

Parlando poi con i senatori, dice l’Adnkronos, ha garantito che la rifondazione del M5s “va avanti spedita, stiamo uniti”. E proprio con Grillo “troveremo una sintesi”. Sembra insomma che le trattative stiano andando verso un esito positivo e anche le divergenze che hanno provocato lo stop improvviso al lancio del Neo Movimento (previsto inizialmente per il 24 giugno e poi slittato), potrebbero rientrare: il fondatore del M5s, secondo quanto rivelato nei giorni scorsi, avrebbe contestato il ridimensionamento del suo potere nella struttura del nuovo Movimento. Ma il dialogo è ripreso e la soluzione potrebbe essere imminente. Conte, sempre parlando con i cronisti, ha assicurato che i tempi sono brevi. “Stiamo lavorando, appena sarà pronto ne sarete informati, avrete tutti i dettagli”. Che le cose si stiano velocizzando lo dimostra anche la convocazione per domani giovedì alle 17 di un’assemblea del gruppo Camera del M5s. E a quella riunione, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe partecipare anche Beppe Grillo. A comunicarlo è il direttivo M5s ai deputati 5 Stelle. All’ordine del giorno, si legge, l’”incontro con il Garante“.