conti-ecoregional-3+:-quando-efficienza-nei-consumi-incontra-un-elevato-chilometraggio

Continental ha lanciato la gamma di pneumatici Conti EcoRegional Generation 3+, ideali per il trasporto misto regionale e a lunga distanza. Questi pneumatici sono sviluppati per viaggi che prevedono consegne multiple nell’arco di una giornata, guidando in condizioni di traffico intenso e strade tortuose.

Le caratteristiche distintive dei pneumatici includono una ridotta resistenza al rotolamento e un’efficienza del carburante superiore. Le loro basse emissioni di CO2 contribuiscono, inoltre, ad una mobilità sostenibile e una logistica a prova di futuro.

“Il Conti EcoRegional HS3+ per l’asse sterzante e il Conti EcoRegional HD3+ per l’asse motore rappresentano un aggiornamento senza compromessi per questa famiglia di pneumatici”, commenta Hinnerk Kaiser, Head of Product Development Bus and Truck Tyres di Continental.

Bassa resistenza al rotolamento, trazione ottimale, lunga durata

Il nuovo Conti EcoRegional HS3+ mantiene l’innovativo design del battistrada del collaudato predecessore. Il pneumatico di nuova generazione presenta ancora una volta lamelle a tasca per ridurre al minimo l’usura irregolare e migliorare il drenaggio dell’acqua, garantendo prestazioni elevate sul bagnato.

Le lamelle a piena profondità continuano per il 50% della larghezza della nervatura. Le geometrie delle scanalature sono appositamente progettate per garantire un trasferimento uniforme della potenza e una lunga durata dello pneumatico. La riduzione della resistenza al rotolamento è dovuta in gran parte all’uso di una mescola per il battistrada ottimizzata e innovativa.

Come il Conti EcoRegional HS3+, anche il nuovo Conti EcoRegional HD3+ non si distingue esteticamente dal modello che sostituisce. Il collaudato design del battistrada a rapporto pieni–vuoti offre minore deformazione, bassa resistenza al rotolamento ed elevato chilometraggio.

Speciali lamelle 3D aumentano la stabilità e la durata del battistrada. Inoltre, è stata ottenuta una sostanziale riduzione della resistenza al rotolamento attraverso l’implementazione di un processo di produzione per l’asse trattivo. Una struttura della carcassa perfezionata permette di migliorare la resistenza al rotolamento senza avere impatti negativi sul chilometraggio.

Processo produttivo avanzato: Tecnica Conti Diamond

“I pneumatici della linea Conti EcoRegional Generazione 3+ sono il risultato di un processo di produzione migliorato che riduce la resistenza al rotolamento senza compromettere le prestazioni chilometriche“, spiega Hinnerk Kaiser. “Questo processo è noto come Conti Diamond Technique e prevede la polimerizzazione degli pneumatici a una temperatura relativamente bassa per un periodo più lungo. Ha il vantaggio di dare ai polimeri e alle particelle di carbonio più tempo per interagire e legarsi efficacemente tra loro, producendo un minore attrito interno alla mescola. Questo, a sua volta, migliora la resistenza al rotolamento”.

Ulteriori vantaggi: utilizzo durante tutto l’anno

Sia il Conti EcoRegional HS3+ che il Conti EcoRegional HD3+ presentano il marchio 3PMSF sui fianchi, indicando la loro idoneità alle condizioni invernali. Ciò significa che questi pneumatici sono progettati per l’utilizzo durante tutto l’anno con qualsiasi condizione atmosferica, anche su strade invernali e in condizioni meteorologiche avverse. Alcune misure di pneumatici possono essere ordinate con proprietà “smart”; cioè escono dalla fabbrica già dotati di sensori.

I pneumatici sono disponibili nelle seguenti dimensioni:

Conti EcoRegional HS3+

315/70R22.5

315/80R22.5

385/55R22.5

385.65R22.5

Conti EcoRegional HD3+

315/70R22.5

315/80R22.5

