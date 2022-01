continental-e-share-now-ampliano-la-partnership

Continental e Share Now Denmark stanno ampliando la loro partnership nell’ambito di un progetto pilota sul monitoraggio della profondità del battistrada per la flotta del servizio di car sharing, che durerà fino alla metà del 2022.

In futuro, Share Now Denmark avrà in essere un contratto Conti360° Solutions per gestire i pneumatici per la sua flotta di circa 700 veicoli. Quasi il 65% di questi è alimentato elettricamente, mentre il 35% ha un motore a combustione.

“L’alto livello di fiducia nella partnership e i risultati positivi che abbiamo ottenuto ci hanno convinto a affidare la gestione dei pneumatici per i nostri veicoli nelle mani di Continental. Questo ci consentirà di concentrarci sul nostro core business con nuovi concetti di mobilità, sapendo che la nostra flotta di veicoli viene mantenuta operativa”, afferma Morten Jakobsen, CEO di Share Now Denmark. “I molti anni di esperienza e la vasta rete di partner di servizio di Continental le hanno permesso di soddisfare le nostre esigenze particolari e fornire un concetto di pneumatici e assistenza su misura per la nostra flotta. Continental è un partner che ci capisce.”

Pneumatici premium e assistenza nell’ambito delle soluzioni Conti360°

Continental fornirà pneumatici e servizi premium di lunga durata, sicuri ed efficienti in termini di consumo di carburante a Share Now Denmark come parte del suo nuovo contratto Conti360° Solutions. I veicoli saranno dotati di pneumatici AllSeasonContact, sviluppati appositamente per l’uso urbano tutto l’anno in condizioni climatiche temperate.

Le letture della pressione dei pneumatici vengono rilevate in tempo reale tramite sensori. Questi dati vengono trasmessi direttamente al responsabile delle operazioni Share Now Denmark tramite il cloud, consentendogli di visualizzare in qualsiasi momento le condizioni dei pneumatici e di intraprendere qualsiasi azione necessaria.

“La disponibilità permanente dei dati ci consente di eseguire la gestione della flotta in modo rapido ed economico”, spiega Steen Herløv Andersen, Head of Operations di Share Now Denmark. “La bassa pressione dei pneumatici provoca una maggiore resistenza al rotolamento, con conseguente riduzione dell’autonomia della batteria e dell’usura dei pneumatici. Entrambe sono cattive notizie per noi, dal punto di vista ambientale e dei costi. Inoltre, evitiamo i clienti nervosi che guidano in auto con una spia lampeggiante che indica la bassa pressione dei pneumatici.”

Il contratto Conti360° Fleet Solutions ha consentito al fornitore di car sharing di mettere insieme un pacchetto di servizi personalizzato e di capitalizzare i vantaggi disponibili: dalla selezione e montaggio dei pneumatici corretti, al programma di formazione per i dipendenti e al monitoraggio dei pneumatici basato sui dati.

Nuovo punto di riferimento per soluzioni di pneumatici intelligenti e digitali

Dall’inizio del progetto pilota alla fine del 2020, Continental ha anche dimostrato con successo il monitoraggio della profondità del battistrada in tempo reale sui veicoli della flotta Share Now Denmark. In collaborazione con lo specialista telematico Questar, il produttore di pneumatici premium ha combinato le informazioni dei sensori dei pneumatici e i dati di telemetria per i veicoli della flotta con un algoritmo appositamente sviluppato nel cloud.

Di conseguenza, Continental è in grado di prevedere la profondità del battistrada dei pneumatici con un elevato grado di precisione. “Siamo i primi a proporre sul mercato una soluzione in grado di offrire un monitoraggio preciso della profondità del battistrada utilizzando un algoritmo”, afferma Tansu Isik, Head of Business Development and Global Marketing presso Continental Tyres. “Ha una precisione di un millimetro, il che stabilisce un nuovo punto di riferimento per le soluzioni di pneumatici intelligenti e digitali. Molti clienti di flotte stanno già approfittando del nostro portafoglio completo di soluzioni a 360° con chilometraggio garantito e una gamma completa di servizi di pneumatici accessibili sempre e ovunque.“

Dati interconnessi per una mobilità intelligente

Share Now Denmark può già vedere i frutti della sua collaborazione con Continental. “Una volta completata con successo la fase di test nel marzo 2022, l’obiettivo è adottare il monitoraggio della profondità del battistrada per l’intera flotta, quando possibile”, afferma Steen Herløv Andersen, Head of Operations di Share Now Denmark.

Continental sta lavorando insieme a clienti di flotte selezionati come Share Now per dimostrare come pneumatici, sensori, dati di telemetria, algoritmi e cloud possono essere interconnessi per creare valore aggiunto per il cliente. Le soluzioni intelligenti e digitali che ne derivano contribuiranno a garantire che, in futuro, sarà possibile effettuare la manutenzione o la sostituzione dei pneumatici esattamente quando richiesto. Ciò consentirà ai clienti di aumentare in modo significativo la sicurezza e la produttività delle loro flotte riducendo i costi.

