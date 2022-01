continental:-nuovi-amministratori-delegati-per-regno-unito,-irlanda-e-india

Continental ha nominato due nuovi amministratori delegati, uno per Regno Unito e Irlanda e l’altro per l’India.

Partendo dall’Europa, l’amministratore delegato di Continental Tyre Group, David Smith, ha annunciato che andrà in pensione alla fine di marzo 2022. Tarik Görgün, che attualmente è responsabile OE Tyres Japan e Global Key Account Manager per Honda e Subaru, assumerà il ruolo di amministratore delegato per il Regno Unito e l’Irlanda a partire dal 1 marzo 2022.

Tarik Görgün

Tarik Görgün, 42 ​​anni, si unisce a Continental Tyre Group con oltre 16 anni di esperienza internazionale nella divisione Tyres. Ha iniziato la sua carriera in Continental nell’ambito della Ricerca e Sviluppo ad Hannover, in Germania. Da allora, ha ricoperto diverse posizioni manageriali nelle aree dei pneumatici per veicoli commerciali e consumer prima di passare a ruoli commerciali nel Primo Equipaggiamento.

David Smith è in Continental da quasi due decenni, dopo essere entrato a far parte di Continental Tyre Group nel 2003 come Direttore Finanziario prima di diventare Direttore Generale nel 2007. Durante il suo incarico, come Direttore Generale di Continental Tyres Group, l’azienda ha ottenuto una crescita significativa. La leadership di David è stata parte integrante dell’integrazione di successo di Bandvulc e R&J Strang nel business, il che ha contribuito a rafforzare ulteriormente l’offerta per le flotte commerciali di Continental in tutto il Regno Unito e in Irlanda. Ha anche sostenuto la reintroduzione dei pneumatici agricoli di Continental nel mercato negli ultimi anni, consentendo all’azienda di soddisfare le proprie ambizioni di crescita per il settore.

Samir Gupta, invece, sarà il nuovo amministratore delegato di Continental India. Gupta, che ha oltre tre decenni di esperienza in vari settori, continuerà anche a ricoprire il ruolo di responsabile dell’attività di sostituzione pneumatici per autocarri leggeri e vettura dell’Asia centrale (India, Indonesia, Thailandia e Malesia), che ha guidato negli ultimi tre anni.

Samir Gupta

Samir Gupta ha una ricca esperienza di oltre 30 anni nelle vendite e nel marketing ed è in Continental Tyres da quasi un decennio. Durante il suo precedente ruolo come MD di Continental Tyres Malaysia, ha guidato un progetto di trasformazione organizzativa per creare una forza vendita tecnica altamente efficace. È stato determinante nello sviluppo di processi efficienti e nella creazione di un team che ha contribuito ad aumentare la redditività dell’azienda. In precedenza, in qualità di Market Manager, Truck Tyres (TT) India, ha svolto un ruolo determinante nel dare forma al business TT in India nelle sue fasi iniziali.

