continental-vdo-promuove,-in-partnership-con-iveco,-la-soluzione-di-gestione-dei-dati-tachigrafici

L’azienda tecnologica tedesca Continental VDO e il produttore italiano di veicoli commerciali Iveco hanno avviato la propria collaborazione al fine di proporre soluzioni che possano garantire una maggiore sicurezza sulle strade europee. Integrando le funzionalità e i dati di autisti e veicoli presenti nella piattaforma TIS-Web di Continental VDO nei servizi di gestione della flotta di Iveco, i due leader della mobilità consentono ai gestori di flotte di rispettare pienamente i requisiti di legge del nuovo Pacchetto Mobilità dell’UE a partire dal 2022. Inizialmente, Iveco promuoverà attivamente l’integrazione TIS-Web ai suoi clienti italiani, tedeschi e spagnoli con l’intenzione di implementare il servizio in tutta Europa nei prossimi mesi.

TIS-Web facilita la gestione dei dati dei tachigrafici intelligenti

TIS-Web è la soluzione ideale per l’archiviazione, l’accesso e l’analisi dei dati provenienti dai tachigrafi intelligenti. I gestori di flotte, per rispondere alla necessità di monitoraggio dei propri autisti e veicoli, non solo possono archiviare i rispettivi dati in conformità con i requisiti di legge europei ma possono anche accedere alle statistiche su tutti gli autisti e le attività dei mezzi pesanti, utilizzando una serie di report per ottimizzare lo stile di guida e gestire in modo efficiente le attività quotidiane dei conducenti. Con il semplice tocco di un pulsante, i gestori di flotte TIS-Web possono verificare la conformità alle normative per i periodi di guida e di riposo ricevendo informazioni sulle infrazioni a colpo d’occhio. Inoltre, la soluzione può anche tenere conto delle normative nazionali e fornire ai gestori di flotte solo informazioni rilevanti per le proprie attività o paesi di attività.

Dal momento in cui TIS-Web è un servizio basato su cloud, i gestori di flotte possono accedervi ovunque si trovino. I clienti Iveco, che non si sono ancora iscritti ai servizi TIS-Web, possono ora accedervi attraverso i servizi di gestione della flotta di Iveco, senza la necessità di hardware aggiuntivo. I dati tachigrafici saranno scaricati tramite il dispositivo telematico IVECO e instradati attraverso il back-end IVECO direttamente in TIS-Web. Questo è un grande vantaggio per la flotta in quanto funziona in modo totalmente automatico senza richiedere alcuno sforzo da parte del gestore della flotta.

I clienti delle flotte OEM beneficiano del know-how del tachigrafo di Continental VDO

L’ambiente industriale competitivo e i requisiti di legge costringono i gestori di flotte europei a migliorare la propria efficienza, al fine di salvaguardare il proprio futuro nel business. Oltre a offrire soluzioni tecnologiche e dati all’avanguardia, Continental è da tempo un partner affidabile per gli OEM come Iveco. “Siamo orgogliosi che, insieme al nostro partner Iveco, possiamo contribuire ad aumentare l’efficienza della gestione della flotta dei loro clienti”, commenta Dragan Kostevski, Sales Director OEM & Mobility Projects in the Connected Commercial Vehicle Solutions business segment di Continental.

Fabrizio Conicella, Global Head of Digital & Adv Technologies di IVECO aggiunge: “L’applicazione TIS-Web di Continental integra perfettamente i nostri servizi di gestione della flotta e aggiunge un valore reale per i gestori di flotte. È fantastico poter ora offrire ai nostri clienti questo servizio aggiuntivo con una perfetta integrazione dei dati tra le piattaforme IVECO e Continental”.

Continental sviluppa tecnologie e servizi all’avanguardia per una mobilità sostenibile e connessa delle persone e dei loro beni. Fondata nel 1871, l’azienda offre soluzioni sicure, efficienti, intelligenti e convenienti per veicoli, automobili, traffico e trasporti. Nel 2019 Continental ha generato un fatturato di 44,5 miliardi di euro e attualmente impiega oltre 233.000 persone in 59 paesi e mercati. Nel 2021, l’azienda celebra il suo 150 ° anniversario.

Continental sviluppa tecnologie pionieristiche per rendere il trasporto commerciale più sicuro, efficiente e connesso. I prodotti e i servizi dell’azienda offrono un impatto misurabile per i produttori di veicoli commerciali e l’aftermarket. Beneficiano di un ampio portafoglio e di sistemi completamente integrati. Il portafoglio comprende pneumatici, monitoraggio digitale degli pneumatici, gestione della flotta, soluzioni telematiche, dispositivi di registrazione elettronica (ELD) e tachigrafi, tubi flessibili, ammortizzatori pneumatici, unità di controllo elettroniche (ECU), display, sistemi di post-trattamento della trasmissione e dei gas di scarico, sensori, sistemi avanzati di assistenza alla guida, nonché mappe, eHorizon e servizi basati sul cloud. Nel 2019, la quota delle vendite globali di Continental per prodotti, sistemi e servizi di veicoli commerciali è stata di 5 miliardi.

The post Continental VDO promuove, in partnership con Iveco, la soluzione di gestione dei dati tachigrafici appeared first on Pneusnews.it.