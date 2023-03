Contrato de concessão do completo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é assinado

Empresa vencedora tem até cinco meses para reabrir o espaço ao público. Local terá área para restaurantes, pista de caminhada e estacionamento. Estrada de Ferro Madeira Mamoré

Prefeitura de Porto Velho/Divulgação

O contrato de concessão do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) foi assinado essa semana pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (União). A nova empresa concessionária terá cinco meses para preparar o local e reabrir o espaço ao público.

A vencedora do processo licitatório foi a Amazon Fort Soluções Ambientais e Serviços de Engenharia Ltda. A empresa vai administrar o espaço com três galpões, sendo um deles para a instalação de restaurantes e mezanino com vista para o rio Madeira, além de pista de caminhada, calçada, área verde, quiosques e estacionamento para mais de 200 carros.

Os trabalhos no local devem ser iniciados até o início do mês de abril. A abertura da praça, no entanto, só poderá ser realizada após vistoria nas instalações, máquinas e equipamentos que ficaram no complexo, como forma de garantir a preservação do patrimônio cultural.

Leia também:

Imagens da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré criadas com Inteligência Artificial viralizam nas redes sociais

Estrada de Ferro Madeira Mamoré completa 110 anos em Porto Velho

Linha do tempo

A necessidade da obra do complexo começou a ser pauta em 2017. O Tribunal Regional da 1ª Região determinou que a Hidrelétrica Santo Antônio elaborasse um projeto para recuperar e preservar o patrimônio da EFMM. O prazo recebido, na época, foi de 60 dias. A usina corria risco de ter a licença ambiental suspensa em caso de descumprimento.

EFMM antes da reforma

Jheniffer Núbia / G1

Até aquele momento, as obras do complexo eram de responsabilidade do Governo Federal. Mas em 2018, passaram a ser um compromisso da prefeitura, devido uma cessão de 50 anos.

Em 2019, o espaço foi fechado para o início das obras. No ano seguinte, foi divulgada a conclusão parcial da reforma e dado prazo de 120 dias para reabertura. O prazo não foi cumprido e somente no ano de 2022 as obras foram, de fato, concluídas.

Após isso, foi dado início a procura por uma empresa para a licitação de concessão por meio de edital. Na 1ª chamada, nenhuma empresa privada teve interesse pela gestão do local.

Por isso, a prefeitura alterou o edital na tentativa de deixar o documento mais atrativo como mudança no valor, forma de pagamento da outorga e prazo de concessão.

No mês de setembro de 2022, uma empresa se interessou pelo processo na 2ª chamada, mas por questões burocráticas, foi desclassificada.

Já em janeiro deste ano, o resultado de mais uma chamada foi divulgada e a empresa conseguiu vencer a licitação.

Após a assinatura dos documentos, a empresa tem o prazo de até 120 dias para reabrir o espaço ao público. Ou seja, a expectativa é que o complexo seja aberto ainda em 2023.

Vittorio Ferla