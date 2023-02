Contrato de parceria entre AACD de Mogi das Cruzes e Condemat é prorrogado

Iniciativa garante atendimento a pacientes das 10 cidades do Alto Tietê. Contrato de parceria é prorrogado entre AACD e o Condemat

O contrato de parceria entre a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), assinado pela primeira vez em 2018, foi prorrogado.

A iniciativa prevê o atendimento a pacientes de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, todos mediante encaminhamento das secretarias municipais de saúde.

Até janeiro deste ano, 130 mil atendimentos foram feitos. A AACD é referência no trabalho de reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e pacientes ortopédicos, oferecendo fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, entre outros.

AACD foi inaugurada em dezembro de 2011 e atende 10 cidades da região, além de Mogi

Pedro Carlos Leite/G1

Vito Califano