Contribuinte de São Carlos pode deduzir até 3% do IR com doação para entidades assistenciais

Pessoas físicas e jurídicas podem fazer as doações que serão direcionadas aos projetos da cidade que estão aptos a receberem o recurso. Contribuinte de São Carlos pode deduzir até 3% do IR com doação para entidades

Os contribuintes pessoa física e jurídica de São Carlos (SP) podem ajudar entidades assistenciais como a Santa Casa de Misericórdia e a Estação do Circo, projeto que leva espetáculos circenses para escolas, doando diretamente no Imposto de Renda (IR). Atualmente, a cidade tem 44 projetos aptos a receber o recurso.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

É possível deduzir até 3% do IR devido, aquele que já será pago à Receita Federal, doando no momento da declaração. Pelo sistema da Receita, basta fazer a opção pelo modelo completo (pessoa física) e lucro real (pessoa jurídica). Veja abaixo como destinar.

“É uma forma prática, rápida pra se fazer, porque o contribuinte tem toda a visualização na tela quando ele está fazendo o imposto e é importantíssimo pro município, pro estado, pra união, ter esse recurso já diretamente na conta pra poder fazer assistência”, explicou a contadora Maria Ógelia de Souza.

De acordo com a Secretaria de Fazenda de São Carlos, em 2022 foram destinados R$ 692.811,22, aumento de 9% comparado ao ano anterior.

“O primeiro passo pra instituição [receber o valor] é ela prestar efetivamente o serviço destinado ao idoso e ao adolescente. Ela tendo essa característica ela faz o cadastro junto ao Conselho Municipal, apresenta toda a documentação no fundo, certidões negativas, a comprovação de que ela está regular e aí ela consegue receber essa destinação”, completou a contadora.

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2023 vai até 31 de maio.

Destinação do valor devido

Imposto de Renda 2023: prazo para declaração vai de 15 de março a 31 de maio.

Marcos Serra/ g1

Para fazer a destinação é necessário baixar o programa Imposto de Renda 2023, disponível no site da Receita Federal.

Após declarar todos os bens recebidos e havendo valor devido, ou seja, que vai precisar ser pago, é necessário seguir os seguintes passos :

Clicar em deduções legais, no canto esquerdo da tela;

Depois clicar em ‘doações diretamente na declaração – uma nova tela irá abrir;

Nessa etapa o contribuinte pode escolher o fundo que irá receber o valor;

Depois, o contribuinte clica em ‘novo’ e escolhe a opção ‘municipal’ – para que esse dinheiro seja destinado à cidade que mora;

Preencha os dados e coloque o valor que será destinado.

Santa Casa e Estação do Circo

Santa Casa de São Carlos (SP)

Comunicação Santa Casa

Em 2023 será o primeiro ano que a Santa Casa irá receber esse recurso. Recentemente, a unidade vem passando por reformas e ampliações e grande parte do dinheiro aplicado nessas obras vem de doações.

“Pessoa física e pessoa jurídica pode destinar uma parte do imposto devido. Então não vai sair nada do bolso dela, o que ela [pessoa] ia pagar para o governo, ela pode destinar uma parte para a Santa Casa. Isso é muito bem-vindo porque vai pra conta do fundo, não vem pra Santa Casa direto. E a Santa Casa precisa apresentar projetos de interesse na área da criança e do idoso pra conseguir esses recursos. Então é muito importante pra conseguir alavancar os projetos do hospital”, disse a gerente de relações institucionais, Ariellen Fernanda Guimarães.

Estação do Circo em São Carlos

Rodrigo Sargaço/EPTV

A Estação do Circo de São Carlos também está entre as cadastradas que devem receber doações por meio do fundo. A associação existe desde 2011 e oferece aulas gratuitas para toda a população.

“A gente tem diversos projetos aqui e um deles é de levar espetáculos para as escolas municipais. Então, no momento, a gente está desenvolvendo um projeto com o Fumcad que seria de levar espetáculos artísticos e circenses pras crianças na rede pública. Mas também desenvolvemos outros projetos com aula de circo pra crianças e adolescentes aqui na nossa sede”, explicou a coordenadora Priscila Heilborn.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Mata