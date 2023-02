Contribuintes de baixa renda podem solicitar isenção de IPTU em Piracicaba; saiba como fazer

Segundo a prefeitura, a isenção vale para 2023 e também para tributos que não foram pagos nos últimos cinco anos. A renda mensal do cidadão não deve ser superior a dois salários mínimos. Exemplo de boleto do IPTU 2023 em Piracicaba

Divulgação/prefeitura

Contribuintes de baixa renda em Piracicaba (SP) podem solicitar isenção em alguns tributos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Segundo a prefeitura, a isenção vale para 2023 e também para tributos que não foram pagos nos últimos cinco anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças (Semfi), para obter o benefício, o cidadão responsável pelo pagamento deve comprovar que não tem condições financeiras para tal, por meio de estudo socioeconômico realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).

Além de apresentar o estudo socioeconômico, o contribuinte deve possuir ou ser usufrutuário ou promitente comprador ou cessionário de um único imóvel. No caso de pessoa física, o imóvel deve servir de moradia para o contribuinte.

A renda mensal de quem quiser pedir a remissão das taxas municipais não deve ser superior a dois salários mínimos.

Como solicitar:

Os interessados na concessão do benefício devem protocolar requerimento na Divisão de Atendimento Tributário, no Térreo 2 do Centro Cívico, na rua Antônio Correa Barbosa. 2.233, Chácara Nazareth.

Reajuste

Em 2023, o IPTU foi reajustado em 8,47%. O decreto que reajusta o tributo justifica que a alta é baseada na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ocorrida entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, que foi de 5,97%, e, também, em uma lei municipal de 2017 que estabeleceu um acréscimo de 2,5% nos reajustes deste tipo até 2023.

Já a Taxa de Serviços Públicos (Taxa do Lixo) teve um reajuste acima da inflação. A prefeitura afirma que a alta de 45,7% pois tem como base de cálculo o valor do serviço referente a coleta domiciliar do ano anterior atualizada monetariamente.

O vencimento da primeira parcela e parcela única do IPTU será em 15/03. O pagamento em parcela única terá desconto de 5% sobre o valor de IPTU, desconto que não incide sobre o valor da Taxa de Serviços Públicos (Taxa de Lixo).

O pagamento poderá ser parcelado sem nenhum acréscimo, desde que seja feito até o vencimento de cada parcela.

Ufficio Stampa