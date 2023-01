Contribuintes têm até 15 de março para quitar parcela única do IPTU de Palmas; veja o calendário

Quem optar por fazer pagamento parcelado, os vencimentos serão entre os dias 15 e 17 de cada mês. A emissão dos boletos ainda não foi liberada. Parcela do IPTU em Palmas vence nesta segunda-feira (15)

Lia Mara/Prefeitura de Palmas/Divulgação

A Prefeitura de Palmas divulgou o calendário de pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2023. Quem preferir quitar o imposto em parcela única ou 1ª parcela, tem até 15 de março para fazer o pagamento.

As datas estão disponíveis na edição do Diário Oficial do Município de terça-feira (24). Conforme o calendário, quem optar por fazer pagamento parcelado, os vencimentos serão entre os dias 15 e 17 de cada mês. A emissão dos boletos ainda não foi liberada.

Confira o calendário para 2023:

Parcela 2 – dia 17 de abril de 2023;

Parcela 3 – dia 15 de maio de 2023;

Parcela 4 – dia 15 de junho de 2023;

Parcela 5 – dia 17 de julho de 2023;

Parcela 6 – dia 15 de agosto de 2023;

Parcela 7 – dia 15 de setembro de 2023;

Parcela 8 – dia 16 de outubro de 2023;

Parcela 9 – dia 16 de novembro de 2023;

Parcela 10 – dia 15 de dezembro de 2023.

Os valores do imposto são referentes também à Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP).

LEIA TAMBÉM:

Valor do IPTU para imóveis de Palmas terá reajuste de 5,9% em 2023

Boletos do IPVA e Licenciamento 2023 estão disponíveis para pagamento; veja como emitir

Reajuste

No início de janeiro, a a Prefeitura de Palmas informou que haverá um reajuste de 5,9% para o IPTU deste ano. Entretanto, assim como nos anos anteriores, serão disponibilizados descontos para pagamentos antecipados.

O cidadão tem 10% de desconto e caso o imposto seja quitado em parcela única, vai contar com mais 10% de abatimento. Se a preferência for pelo parcelamento, poderá ser dividido em dez vezes.

No ano de 2022, quase 30 mil contribuintes tiveram a isenção do IPTU. São pessoas físicas, proprietárias de uma única imóvel exclusivamente residencial. A quantidade de contribuintes que terão a isenção neste ano ainda não foi divulgada.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata