controcorrente,-massimo-galli:-“non-dovevo-venire”-e-la-gentili-con-una-risposta-lo-mette-a-tacere

Veronica Gentili, volto amatissimo di Retequattro sta conducendo una nuova trasmissione, Controcorrente, durante la quale si occupa dei temi più di attualità quali, in questo periodo, il covid.

Questa nuova trasmissione è iniziata ieri, lunedì 26 luglio e già in studio l’atmosfera si è surriscaldata grazie agli ospiti e ai loro interventi messi, però, subito in riga dalla conduttrice che è partita più agguerrita che mai.

Vediamo cosa è accaduto.

Massimo Galli fa un intervento duro

Ieri, lunedì 26 agosto, ospite nella prima puntata di Controcorrente è andato il prof. Massimo Galli a esporre la sua idea visto che l’oggetto della discussione era la contrapposizione tra scienziati e giornalisti.

Massimo Galli, professore del Sacco di Milano, ad un certo punto, ha detto così: “Se avessi ben capito che era così vi avrei detto che non sarei venuto” e la Gentili che non si è fatta per nulla intimorire ha controbattuto: “Ma professore, mi dica perché”.

E lui, immediatamente, ha risposto: “Ma perché è quello che la comunicazione in generale ha fatto in questo arco di tempo contribuendo alla confusione generale mettendo sullo stesso piano posizioni diverse che sul piano scientifico hanno contenuti diversi”.

E poi ha continuato: “È evidente, avete fatto vedere” colleghi che ne hanno “dette di tutti i colori, personalmente sono rimasto sempre fedele non alle mie idee, ma alle informazioni scientifiche. Non ce l’ho coi giornalisti ma il derby…”.

La risposta al veleno di Veronica Gentili

La Gentili, che è una giornalista molto preparata, sempre con la risposta pronta che non si fa mai intimorire da posizioni forti, gli ha risposto così: “Il suo è un atteggiamento sbagliato … la scienza si è incistata e cristallizzata”.

E poi: “Le spiego qual è lo scopo che in non mira a ghettizzare gli scienziati”.

Infine, lo stronca così sottolineando quanto sia continua la sua presenza in tv in tantissime trasmissioni televisive: “Dopo un anno e mezzo che partecipa alle nostre trasmissioni dovrebbe saperlo”.

Gli altri ospiti di ieri sera erano: Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi; Red Ronnie, Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso, Antonio Maria Rinaldi, Valentina Petrini e Antonio Caprarica.

Mauro Crippa, Direttore Generale dell’Informazione di Mediaset, sui programmi che andranno in onda per tutta l’estate ha detto: “Videonews non va in vacanza. Abbiamo scelto di produrre due nuovi programmi di approfondimento in piena estate, garantendo ai telespettatori un’informazione rigorosa e puntuale anche quando gran parte delle produzioni televisive italiane hanno ormai chiuso i battenti. Anche questo, a nostro avviso, è servizio pubblico”.