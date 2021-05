conversazioni-sul-futuro-dell’abitare.-design-holding:-presente-digitale

Abbiamo scoperto nuovi epicentri: «Il divano è diventato il cuore della casa, sul quale si legge, si lavora, si studia, si riposa. La cucina assume una ritualità ritrovata. Inoltre, c’è una crescente ricerca del benessere attraverso il diverso utilizzo della luce nei differenti momenti della giornata, per lavorare, studiare, rilassarsi», dice Gabriele Del Torchio, Ceo di Design Holding.

Quali gli sbocchi?

«Una casa multifunzionale, con uno spazio indoor-outdoor fluido, dove troveranno posto arredi confortevoli, di qualità, magari modulari, per fare sì che gli spazi siano regolabili a seconda degli utilizzi».

Come avete risposto al cambiamento in atto?

«Tutte le aziende che fanno parte della Design Holding – B&B Italia, Arclinea, Flos e Louis Poulsen – hanno reagito trasformando le mancate opportunità sul territorio in attività digitali, dai webinar ai virtual tour, dalla comunicazione attraverso i social e i siti web alle newsletter e alle vendite online, con il lancio del sito di e-commerce di Louis Poulsen negli Stati Uniti e in altre nazioni europee. Il digitale ci ha offerto grandi opportunità per creare storytelling di valore e far valere l’aspetto culturale del design, penso per esempio al progetto The Couch, il podcast di B&B Italia, o al magazine Flos Stories».

E in ambito retail?

«Il consumatore oggi vuole rinnovare gli spazi domestici in modo eterogeneo, mescolando la progettualità dei marchi e delle categorie merceologiche. Forniremo quindi uno spazio multibrand, D Studio, in cui si troveranno arredi, complementi, cucine e luci, con un customer service dedicato. Il primo inaugurerà a maggio a Copenaghen e sarà seguito da altri nelle principali capitali del mondo».

