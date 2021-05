«Considero la pausa, gli intermittenti lockdown e i coprifuoco come una grande occasione per riflettere. Un modo per nutrire di nuovo il pensiero. Da un momento di difficoltà solitamente nascono opportunità, come nelle grandi guerre: la storia lo insegna. Mai come oggi ci rendiamo conto di quanto un’abitazione debba darci tranquillità, essere uno spazio accogliente. Il mio compito è trovare, assieme ai miei collaboratori e architetti, una risposta, un disegno per queste esigenze per riscoprirsi sempre più tailor made», afferma Andrea Longhi, Ceo di Longhi. Una ricerca che non si è rivelata un’impresa troppo complicata. Anzi: «Non ci siamo mai fermati, siamo un’azienda sana che, nonostante tutto, non ha avuto grosse ripercussioni negative nel 2020. Da questa crisi vorrei uscissimo tutti più saggi, più propensi alla collaborazione per ricostruire il futuro su nuove basi».

Andrea Longhi, Ceo di Longhi

Poco tornerà come prima: «Proprio per questo le aziende come la mia devono tessere relazioni solide con i clienti e costruirsi una nuova cultura digitale: il segreto è usare bene la rete. Penso che, sfruttando questi ultimi mesi umanamente piatti, chi è andato oltre il metodo tradizionale sia già altrove». Intento a riscrivere i codici dell’abitare: «Le case saranno probabilmente ancora di più spazi ibridi. Sistemi di arredo che facilitino la convivenza e lo scandire dei diversi momenti: quello professionale, quello privato, quello conviviale. Joe Colombo ha già mostrato la strada tanti anni fa, negli stessi anni disegnò la Elda per noi, quando ha reinventato la casa con molto coraggio. Esattamente quello che serve adesso».

Atar Sofa, Longhi