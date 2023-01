‘Convivendo com o risco’: Defesa Civil e Instituto de Pesquisas Ambientais mantêm interdição do Terminal Urbano da zona norte, no Jardim Brasil Novo

Decisão foi tomada durante o trabalho de campo realizado pelas equipes nesta quinta-feira (26), a fim de mitigar os riscos aos moradores que utilizam o local, em Presidente Prudente (SP). Trabalho de campo foi realizado no terminal urbano da zona norte, em Presidente Prudente (SP), nesta quinta-feira (26)

Uma vistoria realizada na tarde desta quinta-feira (26) pela equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e pelos técnicos do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), de São Paulo (SP), determinou que o Terminal Urbano da zona norte de Presidente Prudente (SP), no Jardim Brasil Novo, permaneça interditado.

O local, referência para os moradores que utilizam o transporte coletivo urbano no sentido centro-bairro, rumo aos distritos, está fechado ao público há cerca de dois meses, após registros de desmoronamento de rochas nos arredores.

No intervalo de um ano e meio, a Defesa Civil registrou quatro desabamentos no local, o que caracteriza o terminal como área de risco. As equipes buscam, agora, a solução para mitigar o problema, com o intuito de que os usuários voltem a utilizar o ponto o quanto antes.

“A Defesa Civil e Semob [Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública] vêm fazendo esse trabalho de monitoramento. Inclusive, por esse motivo, pela existência do risco, o terminal foi interditado. Temos que prezar principalmente pela vida. O monitoramento deve continuar até que tenhamos a avaliação dos técnicos do IPA”, informou ao g1 o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Renato Gouvea.

Segundo a prefeitura, não há prejuízo para os usuários do transporte coletivo, já que o trajeto dos ônibus continua o mesmo, embora não adentrem ao terminal. A poucos metros de distância do terminal, há um ponto de ônibus localizado em frente à Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Parque Primavera.

Convivendo com o risco

Segundo a Defesa Civil, por enquanto, não há previsão de reabertura do terminal norte. O órgão aguarda o recebimento do laudo elaborado pelos técnicos do IPA, que analisaram a formação rochosa e os riscos que ela traz à população durante o trabalho de campo. A divulgação do documento deve levar até cinco dias.

“Aqui é uma área de risco. E o que a gente faz com uma área de risco? Hoje em dia, é acompanhar, adaptar, conviver com ela. Porque não vai dar para tirar o morro totalmente daqui e nem as pessoas. Então, a ideia é conviver com isso”, ressaltou o geógrafo do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), Pedro Leal.

Para ele, a interdição e a sinalização da área pela Defesa Civil Municipal foi essencial, até que um plano para reocupação e reutilização da área seja elaborado e as medidas, implantadas, como a canalização da água acumulada e a remoção do excesso das rochas.

“A avaliação que a gente tem feito aqui é de que já aconteceu um evento. Há indícios de que houve erosão, de que está acontecendo. E aqui é um arenito, uma rocha bem típica da região que tem esse comportamento de ser uma rocha que é bastante friável, com fraturas também… Ela pode cair mais facilmente. A gente pode ver que tá favorável pra ela cair nesse momento”, disse ao g1 Leal.

Homem x natureza

O processo de desabamento das rochas, ainda segundo o geógrafo, é algo natural, no entanto, pode ser acelerado pela ação do homem sobre a natureza.

“Tem um período que isso acontece. É um período com mais chuvas, então, esses eventos ocorrem mais. Porém, está acontecendo em outras épocas do ano. Claro que isso é um evento natural. Mas, nesse caso, a gente percebe que, para fazer o terminal, provavelmente foi feito algum corte. Então, junta o antrópico, que é a ação do homem na natureza, mas também é natural, porque isso é normal acontecer também. Talvez o homem esteja acelerando esse processo”, enfatizou ao g1.

