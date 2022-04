Convocato il Consiglio Comunale per martedì 19 aprile

Ecco i punti all’ordine del giorno

FASANO – Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città, in seduta straordinaria, il giorno martedì 19 aprile 2022 alle ore 9.30 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 16.00, in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

– Interrogazione consiglieri Schena, De Mola e Di Bari sui lavori di riqualificazione di via Bertani con manutenzione straordinaria di via Cotugno e via C. Beccaria in Pezze di Greco;

– Interrogazione consiliare (avvisi di accertamento anno 2021 ditta Andreani Tributi) – consiglieri De Leonardis- De Mola – Di Bari – Fanizzi – Ferrara – Masella -Scianaro;

– Interrogazione consiglieri Deleonardis e Fanizzi: Frazioni Collinari;

– Approvazione resocontazione integrale seduta consiglio comunale dell’11 febbraio 2022;

– Approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2022;

– Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – riapprovazione;

– Regolamento per la concessione delle civiche onorificenze- approvazione;

– Regolamento sul funzionamento dell’asilo nido comunale “Il nido più bello”. Adozione modifiche e approvazione;

– Contratto Attuativo Nr. 3934193 del 30/10/2017 stipulato con Conversion & Lighting S.p.A. per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici per la durata di anni nove mediante adesione alla convenzione CONSIP “Servizio Luce 3 – Lotto 7: Basilicata, Calabria, Puglia”, Riconoscimento di debito fuori bilancio;

– Progetto “Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest” acronimoHERMES, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V/A Grecia-Italia (El-It) 2014 -2020. Variazione di bilancio;

– Gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Monopoli e Fasano ai sensi dell’Art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e 37 del D. Lgs. 50/2016. Rinnovo. Approvazione nuovo schema di convenzione;

– Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva – Marzo 2022;

– Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con conseguente adeguamento al PEG – Acquisto dell’area sede dell’attuale Centro Comunale di Raccolta Differenziata di Rifiuti in c.da Sant’Angelo – foglio 44, p.lle 510-512-517;

– Approvazione del regolamento per il funzionamento della giunta comunale in modalità telematica;

– Regolamento per la disciplina dei controlli interni – Approvazione;

– Mozione ex art. 23 co. 7 Reg. Cons. Com. del Consigliere Scianaro – Messa in sicurezza di Via Roma;

– Mozione consiglieri Masella e Ferrara – Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di Via Teano, Via XXIV Maggio e Via A. Rosato, site a Montalbano di Fasano;

– Mozione ex art. 23 co. 7 Cons. Com. consigliere Scianaro – Accoglienza ed ospitalità a famiglie Ucraine;

– Mozione Capigruppo consiliari – Manifestazione di volontà per l’accoglienza dei profughi ucraini sotto la supervisione della Prefettura di Brindisi;

– Approvazione regolamento per la costituzione ed il funzionamento della commissione tecnica delle attività estrattive di cui all’art. 5 della l. R. N. 22 del 05 luglio 2019;

– Mozione ex art. 23 – co. 7 – reg. Cons. Com. – cons. Scianaro – intervento urgente di messa in sicurezza e di decoro urbano lungo il perimetro della villetta di via San Francesco

