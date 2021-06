cookies-ai-tre-cioccolati

[sibwp_form id=1]

I biscotti al triplo cioccolato si raccontano da soli. I gusti prescelti sono cioccolato gianduia, fondente e bianco. Tocco di classe, la spolverata di cannella prima di infornare.. ed è subito festa in cucina! Facile e golosa.

Procedimento

Mescola in una ciotola farina, zucchero e lievito con un pizzico di sale. Aggiungi il burro (morbido) a pezzetti e amalgama bene fino a che tutto il burro sarà incorporato, anche se il composto non sarà compatto. Aggiungi un uovo intero e mescola fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Trita grossolanamente i tre cioccolati e le nocciole. Unisci cioccolato e nocciole al composto e mescola bene. Con le dita fai piccole palline e disponile ben distanziate sulla teglia rivestita con carta forno. Lascia riposare in frigorifero per 20 minuti.

Prima di infornare spolvera la teglia con della cannella in polvere e cuoci in forno caldo a 180°C per 10-15 minuti.

Ingredienti per 25 biscotti

225 g di farina integrale di farro

175 g di zucchero di canna

125 g di burro

1 bustina di lievito

1 pizzico di sale

100 g di cioccolato fondente

50 g di cioccolato bianco

50 g di cioccolato gianduia

50 g di nocciole

1 uovo