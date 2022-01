Cooper Tire Europe lancia il pneumatico Evolution Van All Season, progettato per mantenere i conducenti di furgoni in movimento durante tutto l’anno, in qualsiasi condizione meteorologica, con marcatura 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake).

Tra le caratteristiche distintive del Cooper Evolution Van All Season ci sono un disegno del battistrada ad alta tecnologia, che genera un’aderenza costante e prestazioni affidabili in curva. L’impronta a terra è sempre uniforme, e le lamelle, i blocchi del battistrada ottimizzati e le scanalature a zig zag offrono ottime prestazioni su bagnato e neve. Tutti questi benefici sono supportati dalla certificazione 3PMSF per condizioni climatiche severe.

Il Cooper Evolution Van All Season sarà inizialmente reso disponibile in 5 dimensioni, con cerchi da 15 e 16 pollici. Le misure offerte includono la 215/70R15 per il 15 pollici, e vanno dalla 205/65R16 a 235/65R16 per il 16 pollici. Altre 5 misure seguiranno nel 2022.

La gamma di pneumatici per furgoni Cooper comprende già i prodotti estivi Evolution Van e invernali WM-Van.

Con l’introduzione del Cooper Evolution Van All Season, Cooper offre ora anche un pneumatico all season.

Gavin Edwards, direttore generale del Centro Tecnico Europeo Cooper Tire Europe, ha dichiarato: “Con il Cooper Evolution Van All Season possiamo dare ai conducenti di furgoni prestazioni per tutto l’anno con un unico set di pneumatici. Non vediamo l’ora di vedere il pneumatico in strada, accanto ai nostri prodotti per furgoni estivi e invernali.”

The post Cooper lancia l’Evolution Van All Season appeared first on Pneusnews.it.