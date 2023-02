Coordenador Pedagógico e mais: Sine em RR oferta 103 vagas de emprego nesta sexta-feira (17)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. Vaga de coordenador pedagógico é ofertada pelo Sine em Rorima

Freepik

Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 103 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta sexta-feira (17).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizado na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30

Veja as vagas abaixo:

Adesivador. Requisitos: experiência informal, noções de medidas, habilidades em trabalhos manuais, acabamentos, instalações diversas, possuir transporte próprio ou morar próximo ao bairro Mecejana, CNH AB será um diferencial, vontade de aprender, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar de cozinha. Requisitos: experiência comprovada na carteira, auxiliar nos pré-preparos, cortando, ralando e picando os ingredientes, como frutas, legumes e verduras, montar diversos pratos de verduras e fazer todo os tipos de saladas separando os demais ingredientes. Cuidar da limpeza da cozinha como lavagem de pratos e utensílios e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Auxiliar financeiro. Requisitos: experiência na carteira, experiência na área, curso de capacitação na área, possuir CNH, habilidade com sistemas e pacote office, aptidão para gestão de processos e formação em contabilidade ou administração de empresas. – 1 vaga;

Carpinteiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira, proativo, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Consultor de vendas. Requisitos: experiência comprovada na carteira, ter boa comunicação, agilidade, proativo, disponibilidade de horário e ensino superior completo. – 1 vaga;

Coordenador pedagógico. Requisitos: experiência comprovada na carteira, assessorar as atividades, acompanhando o desempenho académico, auxiliando a execução de ações proativas na comunicação, disponibilidade de horário e ensino superior completo.- 1 vaga

Designer gráfico I. Requisitos: experiência informal, operador de maquina a laser, trabalho em equipe, ser pontual, proativo, organizado, informática avançada, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Designer gráfico II. Requisitos: experiência informal, experiência em vendas, atendimento ao cliente, Core Draw, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Eletricista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, ter cursos na área: rede de distribuição de alta e baixa tensão, NR 10, NR 35 e SEP, ter CNH B, disponibilidade para viagens (Amajari) e ensino médio completo. – 2 vagas;

Encarregado de obras. Requisitos: experiência comprovada na carteira, proativo, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Gestor de peças. Requisitos: experiência informal, experiência na área, curso de capacitação na área, bom relacionamento, boa comunicação, organizado, habilidade com sistemas e pacote office, aptidão para gestão de processos, conhecimento em gestão de estoque, conhecimento de maquinas e implementos agrícolas e ensino médio completo. – 1 vaga;

Marceneiro. Requisitos: experiência informal, compromisso, responsabilidade, noção de marcenaria, tenha interesse em aprender e ensino médio completo. – 1 vaga;

Nutricionista. Requisitos: experiência informal, prescrever, avaliar e supervisionar dietas para pacientes, planejar programas de reeducação alimentar especifico para tratamento, ter conhecimento em bioimpedância, disponibilidade de horário e ensino superior completo. – 1 vaga;

Operador de maquinas agrícolas. Requisitos: experiência informal, possuir CNH, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 3 vagas;

Pedreiro. Requisitos: experiência comprovada na carteira, proativo, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Pintor de obras. Requisitos: experiência comprovada na carteira , experiência em trabalho com altura e ensino médio completo. – 4 vagas;

Promotor de vendas. Requisitos: experiência na carteira, CNH A, documentação em dia, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Servente de obras. Requisitos: Experiência informal, proativo, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 5 vagas;

Técnico em nutrição. Requisitos: experiência informal, conhecimento em elaboração de cardápio, acompanhamento na higienização e preparo dos alimentos, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Técnico em segurança no trabalho. Requisitos: experiência comprovada na carteira, possuir formação técnica em segurança do trabalho, atividades inerentes a função de técnico em segurança do trabalho, ministrar treinamentos com os colaboradores, nrs-12,14,06,09,25,26,33,35,cipa, vistoria técnica, dosimetria de ruídos, aprs de maquinas e equipamentos e abertura de cat, ter experiência pratica e teórica em treinamentos sst, experiência e-social, possuir conhecimento avançado em informática, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Trabalhador rural. Requisitos: experiência informal, atividades a serem desenvolvidas: auxiliar em serviços gerais como limpeza e manutenção de maquinas agrícolas, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas

Vendedor interno I. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência em vendas no varejo de roupas feminina, transporte próprio, ensino médio completo. – 4 vagas;

Vendedor interno II. Requisitos: experiência comprovada na carteira, preferencialmente ao sexo masculino, trabalhar com vendas de calçados, transporte próprio e ensino médio completo. – 3 vagas;

Vendedor interno III. Requisitos: experiência na carteira, experiência com vendas no varejo de roupas femininas, transporte próprio e ensino médio completo. – 4 vagas

Vendedor pracista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência em vendas (6 meses), ter CNH A, transporte próprio, seja responsável, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Atendente de lojas I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: laudo atualizado, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 5 vagas;

Atendente de lojas II(vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência como fiscal de caixa, laudo medico atualizado, disponibilidade de horário, boa comunicação, proatividade e ensino médio completo. – 2 vagas

Atendente de lojas e mercados(vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência ter laudo médico , disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 8 vagas;

Carpinteiro(vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, disponibilidade de horário e ensino médio completo.

Empacotador I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, laudo médico atualizado, disponibilidade de horário, boa comunicação e ensino fundamental completo. – 5 vagas;

Empacotador II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal e ensino médio completo. – 2 vagas;

Motorista de caminhão (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, experiência comprovada no mínimo 6 meses na carteira de trabalho, carteira de motorista (d) ou superior atualizado, curso de movimentação de operação de produtos perigosos (mopp) atualizado, disponibilidade para viajar para o interior e ensino médio completo. – 2 vagas

Oficial de serviços gerais (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, conhecimento de informática básica , laudo atualizado ,disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Operador de caixa I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, residir próximo aos bairros, Tancredo Neves, Caimbé, Buritis, Santa Tereza, Liberdade, proativo, facilidade em trabalhar em equipe e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Operador de caixa II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, laudo médico atualizado, disponibilidade de horário, boa comunicação e ensino médio completo. – 5 vagas;

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. 2 vagas

Pintor de obras (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas

Repositor – em supermercado (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, laudo médico atualizado, disponibilidade de horário, boa comunicação e ensino fundamental completo. – 7 vagas;

Repositor de mercadorias I (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: laudo atualizado, sem experiência, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 5 vagas

Repositor de mercadorias II (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 3 vagas;

Servente de obras (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. – 4 vagas;

Vittorio Ferla